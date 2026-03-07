運動雲

沃許本火鍋秀捍衛新莊！國王3分險勝戰神、近7場奪6勝攀上第3

▲新北國王沃許本。（圖／TPBL提供）

▲新北國王沃許本。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL新北國王6日在新莊主場迎戰台北台新戰神，雙方鏖戰至最後一刻，國王隊靠著洋將沃許本（Jason Washburn）在讀秒階段送出關鍵阻攻，以及40歲老將林金榜在最後1分半鐘穩定的兩罰俱中，最終以93比90險勝對手，國王隊近7場比賽奪下6勝，戰績提升至14勝12敗，成功擠下新竹攻城獅、中信特攻，暫居聯盟第3，反觀台北戰神則遺憾吞下6連敗。

開局新北國王展現多點開花的攻勢，洋將沃許本展現全能身手，半場便斬獲17分，搭配主控林書緯7次助攻的串聯，國王一度取得雙位數領先，並以52比47帶著5分領先優勢進入下半場。

易籃後，雙方陷入激烈拉鋸，戰神隊在第四節展開強烈反擊，洋將恩多與黃聰翰接連取分，在比賽剩下約3分鐘時將比分反超為88比86。此時國王隊林彥廷挺身而出，靠著一次抄截後進攻扳平戰局。比賽倒數2分鐘，老將林金榜頂住壓力兩罰俱中幫助國王要回領先，隨後戰神進攻未果，沃許本連續送出2記麻辣鍋粉碎對手反撲氣焰，終場國王就以3分之差成功捍衛主場。

▲新北國王林彥廷。（圖／新北國王提供）

▲新北國王林彥廷。（圖／新北國王提供）

個人數據方面，沃許本攻下全場最高22分，外帶 7籃板、6阻攻，是球隊獲勝的第一功臣；洋將飛米則貢獻20分、11籃板的「雙十」數據。本土球員部分，林書緯高效率拿到15分並傳出10次助攻，林彥廷同樣進帳15分。戰神隊方面，回鍋洋將恩多表現最為出色，繳出19分、17籃板的驚人數據，威力斯則有18分、7籃板進帳，可惜末節最後關頭三分球連續出手未果，無力扭轉戰局。

雖然贏球，國王隊總教練洪志善賽後仍直言執行力有待改進，特別是讓對手抓下28個進攻籃板並失掉17分快攻得分，是全隊必須面對的課題。

沃許本則表示，下半場手感雖冷卻，但當比賽需要時，必須有人站出來領導，他在末節調整策略，改以防守端貢獻穩住勝局。而在最後關頭罰球立功的老將林金榜也感性分享，他希望透過實戰帶給年輕球員榜樣，證明 40歲球員在場上依然能有所作為。

連兩戰表現不俗的林彥廷則提到，趁著李愷諺尚未歸隊，他會盡力放開去打，希望能在下半季持續幫助球隊爭取勝利。

