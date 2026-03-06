運動雲

源田壯亮講評壞笑爆料！目睹大谷滿貫彈全隊淡定呼：大谷翔平又在「大谷」了

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）預賽C組首戰，日本代表隊今在東京巨蛋以13比0「扣倒」台灣隊，除了大谷翔平驚天動地的滿貫砲外，埋伏在第8棒的源田壯亮也展現恐怖火力，單場繳出3打數3安打、外加1次觸身球保送，個人包辦4分打點，成為此役大勝的隱形功臣，賽後源田參加訪談時，也爆料了休息區隊友對大谷滿貫砲時的反應，還撂下金句「我們只覺得大谷翔平正在大谷翔平了」，神來一句也馬上在社群媒體瘋傳。

源田壯亮此役被排在第8棒，他在後段棒次的表現堪稱完美，全場4個打席全部上壘。2局上，源田在2出局滿壘時擊出中外野方向帶有2分打點的安打，擴大領先優勢；3局下半，他再度展現關鍵一擊，敲出中外野2分打點適時安打；隨後在6局下半補上左外野安打完成猛打賞。

賽後源田壯亮保持一貫謙遜，笑稱今日表現真的太超乎預期，一切都進行得太過順利，並強調下一場會持續做好守備，完成球隊交付的任務。

▲▼源田壯亮。（圖／路透）

▲源田壯亮。（圖／路透）

對於源田壯亮在攻守兩端的貢獻，總教練井端弘和給予高度讚賞，源田的防守功力無庸置疑，但今日他在後段棒次成功串聯攻勢，並在關鍵時刻擊出適時安打，結果非常完美。

「防守方面如大家所知，他（源田）一直很出色，但今天他在後段棒次成功串連攻勢，並在關鍵時刻擊出適時安打，這結果非常完美。 只要上位棒次表現好，加上下位棒次也能有所貢獻，得分就會變得更容易。」

而賽後源田獲邀參與《Netflix》講評節目，當主持人問及當時球員席如何看待大谷翔平那記先制滿貫砲時，源田壯亮壞笑著爆料，「大家在球打出去後都在說：『大谷翔平真的很發揮大谷翔平的本色呢，就是大谷翔平在大谷翔平了，我們當時就是這樣說的。」這段言論引發全場來賓大笑，隨即在社群媒體引發瘋狂迴響。

