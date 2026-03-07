運動雲

台灣第一對混雙！葉宏蔚、詹又蓁首闖超級1000系列4強寫歷史

▲葉宏蔚、詹又蓁在熊本大師賽挺進混雙最終4強。（圖／取自中租羽球隊Facebook）

▲葉宏蔚、詹又蓁。（圖／取自中租羽球隊Facebook）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年BWF超級1000系列全英羽球公開賽今7日進行8強爭奪戰，台灣混雙組合葉宏蔚／詹又蓁展現絕佳默契與壓制力，僅耗時33分鐘便以21比15、21比12直落二輕取泰國組合提拉拉沙恭（PakkaponTeeraratsakul）／德拉達那猜（SapsireeTaerattanachai），挺進四強。這場勝利不僅是兩人首度闖進超級1000等級賽事四強，更寫下台灣羽壇新紀錄，成為史上第一組晉級全英公開賽混雙4強的台灣搭檔。

面對世界排名28、本屆賽事連續擊敗兩組台灣人馬的泰國組合，世界排名15的葉宏蔚與詹又蓁今日擔綱起「復仇者」重任，首局開賽初期，台灣組合因主動失誤偏多一度以3比5落後，但葉宏蔚隨即發動強攻，帶領團隊拉出一波9比2的攻勢強勢反超，並取得12比7領先。儘管比賽中段一度被追至1分差，但葉宏蔚／詹又蓁迅速穩住陣腳，回敬5比1的高潮奠定勝基，以21比15先拔頭籌。

次局葉宏蔚／詹又蓁火力全開，開賽便下馬威打出一波9比1的窒息性猛攻，技術暫停過後，台灣混雙持續擴大領先優勢至14比6，完全瓦解對手士氣。整局比賽始終維持至少4分以上的差距，最終以21比12鎖定勝局，僅用這場僅用33分鐘便收下的勝利。

現年26歲的葉宏蔚，曾在2024年與前搭檔李佳馨闖進全英賽8強，創下當時個人最佳紀錄，去年他與詹又蓁首度合體參加全英賽卻遺憾止步首輪，今年捲土重來終於突破障礙，自2024年巴黎奧運後開始合作以來，這對混雙組合長速度驚人，兩人已將BWF巡迴賽100、300、500、750以及最高等級1000系列賽事的4強門票全部收集完畢。

而這場突破對台灣羽球而言意義非凡，因為全英公開賽的女雙與混雙一直是台將較難跨越的門檻，葉宏蔚／詹又蓁也成為第一對闖進全英賽4強的台灣混雙搭檔，接下來兩人在四強賽的對手將是丹麥組合維斯特加（MadsVestergaard）與布希（ChristineBusch）或香港名將鄧俊文與謝影雪之間的勝方。

