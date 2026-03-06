運動雲

>

直落二扳倒第5種子　「左手重砲」林俊易闖全英賽男單4強

▲台灣好手林俊易奪下2026年印度公開賽男單冠軍。（圖／翻攝BWF官網）

▲台灣好手林俊易。（圖／翻攝BWF官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年超級1000系列全英羽球公開賽8強在台灣時間6日晚間登場，台灣單打奪牌最後希望「左手重砲」林俊易碰上世界排名第5法國好手波波夫（Christo Popov），經歷超過56分鐘激戰，最終林俊易以21比18、21比14直落二擊敗對手，不僅提上週輸球復仇，也挺進男單4強。

林俊易這次在全英賽首輪先在「台灣內戰」擊敗王子維，次輪又直落二扳倒印尼強敵克里斯蒂，8強賽交手波波夫，雙方生涯在國際賽過招5次，林俊易2勝3敗居下風，上週在德國賽也是敗在波波夫手下，近期對戰3連敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人相隔一周在全英賽8強碰頭，開賽就大難分難解，林俊易艱辛以11比9領先進入技術暫停，但暫停過後波波夫又從後來居上，好在林俊易以14比12領先時終於找到突破點，一波4比1的小高潮稍微把比分拉開，之後就成功以21比18先馳得點。

次局波波夫開賽取得6比3領先，不過林俊易很快就回穩，且雖然一度打到球拍斷線，但來是能跟對手較勁，還讓波波夫掛網失分，乘著氣勢連拿5分後反以11比9逆轉超前，暫停過後，波波夫回敬3比1攻勢將戰局追平，但小林這次相當沉穩，拉出8比1的猛烈攻勢，以21比14再下一城，終結對戰3連敗，以挺進男單4強。

關鍵字： 林俊易羽球波波夫全英賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

熱門新聞

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

2大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

3快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

4曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

5中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

最新新聞

1柳賢振睽違多年重返國家隊再戰WBC

2沃許本捍衛新莊　國王近7場奪6勝

3墨西哥盼延續黑馬氣勢　英國拚爆冷

4日本WBC首戰單局7安10分寫紀錄

5台灣左手重砲闖全英賽男單4強

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明(更1)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

陳傑憲纏繃帶現身！缺陣台日大戰　坦言不甘心：不想辜負台灣球迷...

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

【快喘不過氣】塑膠工廠大火黑煙蔽天！ 臭味狂飄居民哀嚎

【父子同款驚恐臉】爸抱1歲嬰玩溜滑梯　同步嚇到一看就是親生的XD

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366