直落二扳倒第5種子　「左手重砲」林俊易闖全英賽男單4強

▲台灣好手林俊易。（圖／翻攝BWF官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年超級1000系列全英羽球公開賽8強在台灣時間6日晚間登場，台灣單打奪牌最後希望「左手重砲」林俊易碰上世界排名第5法國好手波波夫（Christo Popov），經歷超過56分鐘激戰，最終林俊易以21比18、21比14直落二擊敗對手，不僅提上週輸球復仇，也挺進男單4強。

林俊易這次在全英賽首輪先在「台灣內戰」擊敗王子維，次輪又直落二扳倒印尼強敵克里斯蒂，8強賽交手波波夫，雙方生涯在國際賽過招5次，林俊易2勝3敗居下風，上週在德國賽也是敗在波波夫手下，近期對戰3連敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人相隔一周在全英賽8強碰頭，開賽就大難分難解，林俊易艱辛以11比9領先進入技術暫停，但暫停過後波波夫又從後來居上，好在林俊易以14比12領先時終於找到突破點，一波4比1的小高潮稍微把比分拉開，之後就成功以21比18先馳得點。

次局波波夫開賽取得6比3領先，不過林俊易很快就回穩，且雖然一度打到球拍斷線，但來是能跟對手較勁，還讓波波夫掛網失分，乘著氣勢連拿5分後反以11比9逆轉超前，暫停過後，波波夫回敬3比1攻勢將戰局追平，但小林這次相當沉穩，拉出8比1的猛烈攻勢，以21比14再下一城，終結對戰3連敗，以挺進男單4強。