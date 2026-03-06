日本安打製造機失靈？近藤健介5支0、台日戰先發唯一寂靜

▲WBC日本隊近藤健介。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡厚瑄／綜合報導

目標在2026年世界棒球經典賽（WBC）達成連霸的日本代表隊「侍Japan」，6日於東京巨蛋迎戰預賽首個對手台灣隊，在全隊火力全開掃出13安，靠著在第2局單局狂灌10分的強大攻勢下，最終以13比0提前「扣倒」對手，而整個日本先發打線幾乎是點點開花，然而先發擔任2棒、右外野手「安打製造機」近藤健介卻相對顯得沉寂許多，全場留下5打數無安打、通通都是滾地球出局的紀錄。

近藤健介是日本此役先發名單中唯一以無安打收場的球員，2局上，大谷翔平就在他眼前擊出先馳得點的滿貫全壘打，導致近藤隨後上場打擊時，看台上的騷動仍久久無法平息。對於這種異常的氣氛，近藤坦言：「不只是那支滿貫砲，我確實感覺只要是那傢伙一開轟，現場就會變成這種氣氛。」

儘管如此，在1局下大谷敲出二壘安打、無人出局二壘有人的第一個打席中，近藤強行拉擊完成推進打，徹底執行「助攻手」的角色，雖然沒有擊出清脆的安打，但確實完成了最低限度的任務，製造出 1 出局、三壘有人的局面。

面對無安打的結果，近藤還是相當正面，「因為贏球了，我會維持這種心態，重視之後在什麼時機點擊出安打並繼續努力。」他重新調整心情說道：「（打擊）內容我覺得不算太好，但我會轉換心情繼續加油，畢竟明天還要比賽。」

而近藤的表現也同樣受到前輩力挺，阪神虎球團顧問岡田彰布在參加活動受訪時就大讚近藤，「近藤這名球員，就是在大家都不打安打的時候會打安打吧，球隊也需要這樣的選手。當大家都在打安打的時候，他不用打那麼多也沒關係。」