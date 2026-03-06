運動雲

>

中華隊今晚最大亮點！張峻瑋連續解決3名大聯盟強打：就是對決

記者王真魚／日本東京報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事以0比13不敵日本，不過年輕投手張峻瑋中繼登板成功踩住煞車，為球隊保留牛棚戰力。他此役後援2.2局僅被敲1支安打，另有2次保送，沒有失分，最快球速156公里。

張峻瑋在球隊大幅落後時登板止血，成功為中華隊踩住煞車。他自5局上接手投球，面對吉田正尚、岡本和真、村上宗隆等大聯盟級打者，他毫不畏懼，僅用12球就完成三上三下。6局上續投時雖被源田壯亮敲出安打，但在隊友策動雙殺守備下化解危機，演出變相三上三下。7局上兩出局後投出單局第2次保送後退場。張峻瑋此役在經典賽首度登板，後援2.2局僅被敲1支安打，投出2次保送、沒有失分。

▲中華隊投手張峻瑋。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊投手張峻瑋。（圖／記者林敬旻攝）

面對日本隊多名大聯盟與全日職一軍打者，張峻瑋表示自己並沒有想太多，「不管他們是誰，就是按照自己的節奏去面對他們、對決他們。」

先前剛加入中華隊時，他曾說有些緊張，不過這場比賽登板時心態已完全不同，「今天沒有緊張，就是只想說不要失分，把自己最好的表現拿出來。」他也提到前幾場調整並不理想，因此這場正式比賽更提醒自己必須把狀態拿出來。

對於這次提前對上大聯盟與日職一軍等級打者，他認為是難得的學習機會，「因為現在還不是（職棒）資深球員，能提前面對到他們就是一種成長，就當作自己已經升上去，用一樣的節奏去面對。」

賽後教練團也肯定他的表現，他透露教練簡單鼓勵，「教練說調整得很好，叫我繼續加油。」

關鍵字： 張峻瑋中華隊WBC日本棒球後援2026WBC2026WBC中華隊影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

熱門新聞

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

2大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

3快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

4曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

5中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

最新新聞

1柳賢振睽違多年重返國家隊再戰WBC

2沃許本捍衛新莊　國王近7場奪6勝

3墨西哥盼延續黑馬氣勢　英國拚爆冷

4日本WBC首戰單局7安10分寫紀錄

5台灣左手重砲闖全英賽男單4強

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明(更1)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

陳傑憲纏繃帶現身！缺陣台日大戰　坦言不甘心：不想辜負台灣球迷...

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

【快喘不過氣】塑膠工廠大火黑煙蔽天！ 臭味狂飄居民哀嚎

【父子同款驚恐臉】爸抱1歲嬰玩溜滑梯　同步嚇到一看就是親生的XD

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366