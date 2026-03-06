中華隊今晚最大亮點！張峻瑋連續解決3名大聯盟強打：就是對決

記者王真魚／日本東京報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事以0比13不敵日本，不過年輕投手張峻瑋中繼登板成功踩住煞車，為球隊保留牛棚戰力。他此役後援2.2局僅被敲1支安打，另有2次保送，沒有失分，最快球速156公里。

張峻瑋在球隊大幅落後時登板止血，成功為中華隊踩住煞車。他自5局上接手投球，面對吉田正尚、岡本和真、村上宗隆等大聯盟級打者，他毫不畏懼，僅用12球就完成三上三下。6局上續投時雖被源田壯亮敲出安打，但在隊友策動雙殺守備下化解危機，演出變相三上三下。7局上兩出局後投出單局第2次保送後退場。張峻瑋此役在經典賽首度登板，後援2.2局僅被敲1支安打，投出2次保送、沒有失分。





[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊投手張峻瑋。（圖／記者林敬旻攝）

面對日本隊多名大聯盟與全日職一軍打者，張峻瑋表示自己並沒有想太多，「不管他們是誰，就是按照自己的節奏去面對他們、對決他們。」

先前剛加入中華隊時，他曾說有些緊張，不過這場比賽登板時心態已完全不同，「今天沒有緊張，就是只想說不要失分，把自己最好的表現拿出來。」他也提到前幾場調整並不理想，因此這場正式比賽更提醒自己必須把狀態拿出來。

對於這次提前對上大聯盟與日職一軍等級打者，他認為是難得的學習機會，「因為現在還不是（職棒）資深球員，能提前面對到他們就是一種成長，就當作自己已經升上去，用一樣的節奏去面對。」

賽後教練團也肯定他的表現，他透露教練簡單鼓勵，「教練說調整得很好，叫我繼續加油。」