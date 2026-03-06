MLB官方IG置頂日本隊「單局10分」神蹟　外網嘆：能擋住日本的只剩美國

▲日本隊鈴木誠也。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊「侍 Japan」31歲當家巨星大谷翔平，本屆WBC預賽首戰以1 棒、指定打擊（DH）身分出賽，他不僅在第二打席就敲出滿貫砲，繳出3安、5打點的亮眼成績，助球隊提前在7局打完就以13比0提前「扣倒」台灣，MLB官方稍早也將大谷開轟照片分享到IG，大谷恐怖的表現也讓許多外國球迷讚嘆不已，還有人直呼「能阻止日本的大概只有美國。」

大谷翔平此役首打席就敲出二壘安打上壘，第二打席面對1出局滿壘絕對得分優勢的局面，他在2好1壞的情況下直接炸裂，把小白球扛出右外野全壘打大牆外，用滿貫砲帶回最好的結果，也幫助球隊一口氣就取得4比0領先，之後他在該半局第二度上場打擊又敲出一壘安打，第4局第三打席敲出一壘方向飛球被接殺，才首度被解決掉，之後他也退場提前休息，而日本隊在前3局就靠著包和大谷滿貫砲、掃出12安，在前3局就灌下13分。

▲日本隊大谷翔平獲選為單場最有價值球員。（圖／記者林敬旻攝）

美國職棒大聯盟也在官方Instagram 將大谷全壘打瞬間的影片置頂於首頁，並配上大谷擊出全壘打後的照片，寫道「日本隊在單局灌進了 10 分（Team Japan put up a 10-RUN INNING）」，大谷和日本隊恐怖的打擊火力也讓外國網友讚嘆不已，甚至有網友直接感嘆「能阻止日本隊的恐怕只有美國了」。