運動雲

>

MLB官方IG置頂日本隊「單局10分」神蹟　外網嘆：能擋住日本的只剩美國

▲日本隊鈴木誠也。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊鈴木誠也。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊「侍 Japan」31歲當家巨星大谷翔平，本屆WBC預賽首戰以1 棒、指定打擊（DH）身分出賽，他不僅在第二打席就敲出滿貫砲，繳出3安、5打點的亮眼成績，助球隊提前在7局打完就以13比0提前「扣倒」台灣，MLB官方稍早也將大谷開轟照片分享到IG，大谷恐怖的表現也讓許多外國球迷讚嘆不已，還有人直呼「能阻止日本的大概只有美國。」

大谷翔平此役首打席就敲出二壘安打上壘，第二打席面對1出局滿壘絕對得分優勢的局面，他在2好1壞的情況下直接炸裂，把小白球扛出右外野全壘打大牆外，用滿貫砲帶回最好的結果，也幫助球隊一口氣就取得4比0領先，之後他在該半局第二度上場打擊又敲出一壘安打，第4局第三打席敲出一壘方向飛球被接殺，才首度被解決掉，之後他也退場提前休息，而日本隊在前3局就靠著包和大谷滿貫砲、掃出12安，在前3局就灌下13分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本隊大谷翔平獲選為單場最有價值球員。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平獲選為單場最有價值球員。（圖／記者林敬旻攝）

美國職棒大聯盟也在官方Instagram 將大谷全壘打瞬間的影片置頂於首頁，並配上大谷擊出全壘打後的照片，寫道「日本隊在單局灌進了 10 分（Team Japan put up a 10-RUN INNING）」，大谷和日本隊恐怖的打擊火力也讓外國網友讚嘆不已，甚至有網友直接感嘆「能阻止日本隊的恐怕只有美國了」。

關鍵字： 2026WBC日韓 2026WBC2026WBC中華隊大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

熱門新聞

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

2大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

3快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

4曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

5中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

最新新聞

1柳賢振睽違多年重返國家隊再戰WBC

2沃許本捍衛新莊　國王近7場奪6勝

3墨西哥盼延續黑馬氣勢　英國拚爆冷

4日本WBC首戰單局7安10分寫紀錄

5台灣左手重砲闖全英賽男單4強

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明(更1)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

陳傑憲纏繃帶現身！缺陣台日大戰　坦言不甘心：不想辜負台灣球迷...

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

【快喘不過氣】塑膠工廠大火黑煙蔽天！ 臭味狂飄居民哀嚎

【父子同款驚恐臉】爸抱1歲嬰玩溜滑梯　同步嚇到一看就是親生的XD

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366