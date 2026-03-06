運動雲

>

有翔平在真輕鬆！日本監督揭秘大谷「大賽開關」說熱身賽只是在測試

記者蔡厚瑄／綜合報導

經典賽衛冕軍日本代表隊6日在2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）預賽C組迎來首戰，面對台灣隊展現壓倒性實力，最終以13比0、7局提前結束比賽，而日本隊當家球星大谷翔平找到火燙手感，單場揮出包含先制滿貫全壘打在內的3支安打、灌進5分打點，率領武士打線狂轟13分。賽後，日本隊總教練井端弘和也給予大谷極高評價，認為那一轟為球隊帶來了極大氣勢，也不禁感嘆「說實話，有他（大谷）在真的非常輕鬆。」

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

首戰就以13比0大勝台灣隊，井端監督賽後表示，無論比賽進程如何，首戰能贏球真的非常好，特別是在想要先得分的情況下確實先行得分，「在想要先得分的情況下確實先行得分……（之後打線也）有所串聯，我認為這點表現得相當出色。」

而大谷翔平首局就積極對首球出棒擊出二壘安打，井端監督給予極高評價，認為那一揮為球隊帶來了極大氣勢，隨後又以滿貫砲帶回最棒的結果，「他（大谷）第一打席就非常積極地去進攻，也擊出了二壘安打，帶給了球隊很大的氣勢，而在那樣的局面下，他揮出那一棒又帶回最好的結果，我只能說真不愧是他，真的非常出色。」

當被媒體問到擁有大谷翔平在陣中的意義時，井端監督坦言：「說實話，有他在真的非常輕鬆，但不僅是他，在滿貫全壘打之後打線依然能持續串聯，這才是現在日本隊打線最強大的樣子。」

▲日本隊監督井端弘和。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊監督井端弘和。（圖／記者林敬旻攝）

面對《每日新聞》記者提問大谷翔平在強化賽（熱身賽）期間並無全壘打進帳，為何正式賽卻能瞬間爆發，井端監督笑著回應，或許是到了正式比賽的關係，大谷的揮棒速度與力量明顯與調整階段完全不同。他透露，大谷在熱身賽期間可能還在嘗試各種擊球類型或感覺，但看到他在賽前於後場認真準備的模樣，就能感受到他作為頂尖球員對大賽的完善準備。井端監督強調，這種從「Play Ball」那一刻就展現出的鬥志，正是日本隊追求連霸最需要的核心推動力。

除了暴力的進攻火網，日本隊今日在投球端也展現了恐怖的統治力，先發投手山本由伸領軍，搭配藤平尚真、宮城大彌、北山亘基等5名投手完成接力完封台灣打線，除了第四任投手北山亘基被擊出全場唯一1支安打外，日本隊投手群讓台灣毫無還手之力，井端也趕到相當欣慰，並期許球隊能維持這股氣勢，在明日對決宿敵韓國隊的比賽中，持續在製造機會後一舉擊潰對手。

關鍵字： 2026WBC日韓 2026WBC2026WBC中華隊大谷翔平井端弘和

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

【炒麵界的舞者】老闆娘忙中作樂　炒麵不忘小雀步超有趣XD

熱門新聞

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

2大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

3快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

4曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

5中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

最新新聞

1柳賢振睽違多年重返國家隊再戰WBC

2沃許本捍衛新莊　國王近7場奪6勝

3墨西哥盼延續黑馬氣勢　英國拚爆冷

4日本WBC首戰單局7安10分寫紀錄

5台灣左手重砲闖全英賽男單4強

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明(更1)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

陳傑憲纏繃帶現身！缺陣台日大戰　坦言不甘心：不想辜負台灣球迷...

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

【快喘不過氣】塑膠工廠大火黑煙蔽天！ 臭味狂飄居民哀嚎

【父子同款驚恐臉】爸抱1歲嬰玩溜滑梯　同步嚇到一看就是親生的XD

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366