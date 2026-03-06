有翔平在真輕鬆！日本監督揭秘大谷「大賽開關」說熱身賽只是在測試

記者蔡厚瑄／綜合報導

經典賽衛冕軍日本代表隊6日在2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）預賽C組迎來首戰，面對台灣隊展現壓倒性實力，最終以13比0、7局提前結束比賽，而日本隊當家球星大谷翔平找到火燙手感，單場揮出包含先制滿貫全壘打在內的3支安打、灌進5分打點，率領武士打線狂轟13分。賽後，日本隊總教練井端弘和也給予大谷極高評價，認為那一轟為球隊帶來了極大氣勢，也不禁感嘆「說實話，有他（大谷）在真的非常輕鬆。」

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

首戰就以13比0大勝台灣隊，井端監督賽後表示，無論比賽進程如何，首戰能贏球真的非常好，特別是在想要先得分的情況下確實先行得分，「在想要先得分的情況下確實先行得分……（之後打線也）有所串聯，我認為這點表現得相當出色。」

而大谷翔平首局就積極對首球出棒擊出二壘安打，井端監督給予極高評價，認為那一揮為球隊帶來了極大氣勢，隨後又以滿貫砲帶回最棒的結果，「他（大谷）第一打席就非常積極地去進攻，也擊出了二壘安打，帶給了球隊很大的氣勢，而在那樣的局面下，他揮出那一棒又帶回最好的結果，我只能說真不愧是他，真的非常出色。」

當被媒體問到擁有大谷翔平在陣中的意義時，井端監督坦言：「說實話，有他在真的非常輕鬆，但不僅是他，在滿貫全壘打之後打線依然能持續串聯，這才是現在日本隊打線最強大的樣子。」

▲日本隊監督井端弘和。（圖／記者林敬旻攝）

面對《每日新聞》記者提問大谷翔平在強化賽（熱身賽）期間並無全壘打進帳，為何正式賽卻能瞬間爆發，井端監督笑著回應，或許是到了正式比賽的關係，大谷的揮棒速度與力量明顯與調整階段完全不同。他透露，大谷在熱身賽期間可能還在嘗試各種擊球類型或感覺，但看到他在賽前於後場認真準備的模樣，就能感受到他作為頂尖球員對大賽的完善準備。井端監督強調，這種從「Play Ball」那一刻就展現出的鬥志，正是日本隊追求連霸最需要的核心推動力。

除了暴力的進攻火網，日本隊今日在投球端也展現了恐怖的統治力，先發投手山本由伸領軍，搭配藤平尚真、宮城大彌、北山亘基等5名投手完成接力完封台灣打線，除了第四任投手北山亘基被擊出全場唯一1支安打外，日本隊投手群讓台灣毫無還手之力，井端也趕到相當欣慰，並期許球隊能維持這股氣勢，在明日對決宿敵韓國隊的比賽中，持續在製造機會後一舉擊潰對手。