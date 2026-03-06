解決大谷是大家的夢想！沙子宸2球壓制曝關鍵：讓他不舒服

記者楊舒帆／日本東京報導

「解決大谷是大家的夢想！」中華隊投手沙子宸6日對日本之戰中繼登板，賽後談到與大谷翔平對決時關鍵投球策略，此役他中繼2局，被敲4安打、失3分，送出1次三振。

沙子宸在3局接替胡智爲登板，面對日本中心打線一開始就遭遇壓力，先被鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真連續敲出安打失分。不過他隨後穩住陣腳，先製造滾地球，再三振牧秀悟，雖然之後又被源田壯亮敲出安打再掉分，但最終仍以滾地球抓下出局數，結束該局危機。

到了4局上，沙子宸明顯回穩，先讓大谷翔平擊出一壘飛球出局，接著再製造滾地球，之後壓制鈴木誠也擊出二壘滾地球，演出三上三下，也替自己討回顏面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊投手沙子宸。（圖／記者林敬旻攝）

談到這兩局投球內容，沙子宸表示，自己今天最主要的執行方向就是搶下好球數，「只要球數在我這邊領先，整個節奏就會順。前面執行其實都還不錯，只是運氣沒那麼好，他們很多都是短程安打。第二局的想法就是更積極去搶好球，用變化球跟直球去搭配。」

對於面對一整排大聯盟、日職一軍等級打者，沙子宸坦言心態上並沒有特別畏懼，「沒有，就是沒差。因為我覺得我有一天也會變成他們那樣，所以現階段我覺得是很好的機會，可以上去跟他們較勁，結果就是一個養分。」

其中最受矚目的，當然是與大谷翔平的對決。沙子宸透露，自己平常投球習慣是從大方向慢慢丟到小位置，但對上大谷時完全不同，「對大谷我就反過來，每一球都要最精準，因為我中繼上去，也沒有太多時間可以調整，所以就是盡可能讓他不舒服。像第一顆近身內角直球，雖然不是好球，但已經達到我要的效果。第二顆我覺得他一定會抓直球，所以今天變速球丟滿多顆，也收到不錯效果，他重心有被我帶掉。」

被問到實際對決後，大谷究竟是什麼樣的打者，沙子宸直白地說，「就是世界級打者吧！大家都會想要丟到他，然後試著把他解決掉，這就是大家的夢想吧。」他也透露，早在名單公布時就大概知道自己可能會在這場比賽登板，因此這段時間一直在做功課，也做了很多意象訓練，模擬如果對上日本這些強打該怎麼投。至於最滿意的部分，他笑說，「沒有投保送吧。」

▲中華隊投手沙子宸。（圖／記者林敬旻攝）