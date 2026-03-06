今晚唯一2次上壘！鄭宗哲努力纏鬥　山本投到滿壘懊惱爆粗口

記者王真魚／日本東京報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事以0比13不敵日本，接下來剩餘2場預賽都必須全力搶勝。鄭宗哲此役對決山本由伸努力纏鬥，也讓山本露出傷腦筋的表情，甚至投不滿3局退場。鄭宗哲賽後受訪表示，「我的任務就是想辦法上壘，不管用什麼方式。」





▲山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）



中華隊在3局下曾出現反攻機會。林家正靠三壘手岡本和真的傳球失誤上壘後，輪到第一棒鄭宗哲打擊，他面對日本王牌山本由伸耐心纏鬥至7球，在滿球數情況下選到四壞球保送，為球隊延續攻勢。隨後費爾柴德也耗了對方5球並選到保送，中華隊一度攻佔滿壘，也讓山本由伸用球數來到53球，達到道奇球團設定的球數，在未投滿3局的情況下退場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

山本面對鄭宗哲的纏鬥，表情顯得投得有些吃力，甚至在堆成滿壘後，一度脫口說出「F**K」髒話。

3局對決山本由伸選到保送之後，鄭宗哲5局宮城大弥也持續纏鬥選到第二次保送，是今晚唯一2次站上壘包的中華隊選手。

談到和山本由伸的對決，鄭宗哲表示自己的任務很明確，「我覺得我的任務就是想辦法上壘，不管用什麼方式，就是固定好自己的好球帶，然後盡可能上壘，幫助球隊。」

雖然球隊目前戰績不理想，他坦言大家都知道目前情勢嚴峻，「現在就是處在一個非常不好的情況，但比賽還沒結束，大家能做的就是把後面兩場贏下來，看怎麼樣，這就是大家現在要面對的事情。」

游擊手江坤宇此役在打擊端未能有所發揮，並吞下一次三振。賽後談到球隊整體表現時，他先為先發投手鄭浩均緩頰表示，「其實今天一開始我覺得美美（鄭浩均）表現得很好，一開始大家都很投入，也是用很想贏對手的感覺去比賽。」

對於這場比賽的感受，他直言仍從中獲得不少收穫，「雖然結果比較不好，但我覺得今天有看到日本隊的選手，包括自己，今天這場真的滿有收穫的。」

中華隊目前在C組預賽吞下兩敗，接下來將在7日對戰捷克、8日迎戰韓國，每一場都將是攸關晉級命運的關鍵戰役。

▲中華隊鄭宗哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊江坤宇。（圖／記者林敬旻攝）