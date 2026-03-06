運動雲

大谷翔平單場3安敲5打點　談滿貫砲說打出去就知道會過牆

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

「Showtime」終於來到東京巨蛋！2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽6日於東京巨蛋由，日本代表隊對決2024年12強賽冠軍台灣隊，當家巨星大谷翔平展現統治級實力，在2局上擊出震撼全場的滿貫砲，帶領日本隊單局灌進10分，大谷全場繳出4打數3安打、5分打點的瘋狂表現，幫助日本隊最終打出去的瞬間就覺得會過牆以7局就提前「扣倒」台灣，為蟬聯經典賽冠軍邁出了最完美的第1步。賽後談起那一發滿貫砲，大谷也霸氣直言「打出去的瞬間就覺得會過牆！」

大谷翔平在2局下1出局滿壘時，面對中華隊先發右投鄭浩均投出的124公里外角低點曲球，僅靠右手單手順勢一撈，球便劃出一道巨大的弧線飛向右外野看台。大谷在確認球落入看台後，罕見地以豪邁「甩棒」爆發內心喜悅，並在繞壘時首度在正式國際賽展示了由隊友北山亘基構思的「點茶姿勢」。

賽後提及這記滿貫砲，大谷直言：「「打出去的瞬間就覺得會過牆。真的總之就是一心想先得分，即便只是外野飛球也好，那時候想著無論如何都要先拿1分。正好首球來到好的位置，能形成安打真是太好了。」這記擊球初速164.8公里、飛行距離112.2公尺的重砲，也讓大谷成為日本隊史繼2013年坂本勇人以來，第2位在WBC賽場敲出滿貫彈的球員。

事實上，大谷翔平從1局下首打席就展現出「核彈頭」的侵略性。他面對第1球便豪邁揮擊，擊出一記初速驚人的二壘安打。大谷表示：「因為是第一場比賽，大家難免都會比較緊張，我希望能打得更有侵略性，積極地攻擊好球。能在重要首戰提前結束比賽取勝，這是一場精彩的比賽，我們有了個好的開始。」

至於第2局灌進10分的狂暴攻勢，大谷則分析：「應該說勝負就在那一局。在得分之後大家依舊集中精神，也有確實選到保送。我認為比賽節奏掌控得很好，這是一場出色的比賽，這多虧了大家的應援，真心認為這多虧了大家的應援，非常感謝。」

