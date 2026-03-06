運動雲

>

陣容近年最好卻讓球迷失望...莊陳仲敖明扛重任：全力搶勝！

記者王真魚／日本東京報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組預賽前兩戰吞敗，7日將在午場迎戰捷克，先發重任交由莊陳仲敖扛下。他賽後受訪時直言，目前全隊唯一目標就是「全力搶勝」，希望能替球隊拿下本屆賽事首勝。

▲中華隊宮崎練球，莊陳仲敖。（圖／中職提供）

▲莊陳仲敖。（圖／中職提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到目前球隊氣氛，莊陳仲敖坦言，大家情緒都相當低落，「現在想法就是全力搶勝，因為目前還沒有拿到一勝，所以盡量幫球隊去拿到第一勝。」

面對前兩場比賽內容不如預期，他也坦承球隊心情複雜，「因為這次的陣容算是近幾年最好的陣容，加上球迷對我們有很多期待，但昨天跟今天打的內容沒有這麼好，有點辜負大家的期望......。」

中華隊在6日晚間與日本隊交手後，休息不到12小時，隔天上午11時就要迎戰捷克，賽程相當緊湊。身為先發投手的莊陳仲敖表示，自己沒有太多時間調整情緒，只能盡快把狀態準備好，「就把自己調整到最好，明天就要上場了，也沒有太多時間可以去調整，就是盡力去投明天的比賽。」

對於在重要賽事登板，莊陳仲敖其實並不陌生。在第六屆經典賽資格賽附加賽對西班牙的關鍵一戰，他曾先發3局，被敲4支安打失2分，最終拿下勝投，幫助中華隊取得正賽門票，是重要功臣之一。

中華隊目前預賽戰績0勝2敗，若想保住晉級機會，接下來兩戰勢必要全力搶勝，並期待各隊戰績形成「互咬」局面，才有機會以2勝2敗晉級。若再吞敗，則可能落入分組墊底、必須重新參加資格賽的局面。

而捷克隊在6日以1比5敗給澳洲後，總教練已在賽後記者會宣布，7日對中華隊之戰將由左投諾瓦克（Jan Novak）先發，這位曾待過美國小聯盟巴爾的摩金鶯體系的投手，不僅具備國際賽經驗，平時更是一名自營商，與朋友合作經營客製化帽子生意，是捷克隊「棒球非全職」特色的代表人物之一。

C組預賽最後兩戰，中華隊將在7日上午11時對捷克，8日上午11時再迎戰韓國隊，接下來每一場都將是攸關晉級命運的關鍵戰役。

關鍵字： 中華隊WBC莊陳仲敖捷克棒球2026WBC2026WBC中華隊影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

遭大谷滿貫砲轟！台灣單局狂失10分寫WBC隊史最慘、恐現東京「扣倒」慘案

遭大谷滿貫砲轟！台灣單局狂失10分寫WBC隊史最慘、恐現東京「扣倒」慘案

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

熱門新聞

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

2大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

3快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

4經典賽陳傑憲傷勢添變數

5台日大戰今開打　台彩賠率出爐

最新新聞

1大谷滿貫砲帶氣勢！山本由伸賽後擊掌同框：要感謝他

2台日戰震撼教育！台南Josh發聲

3大谷談滿貫砲「打出去就知會過牆」

4莊陳仲敖明扛重任：全力搶勝！

5大谷滿貫砲震撼中華隊　曾豪駒：不會因為是他就閃躲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

9局最後反攻留下殘壘！　台灣首戰0比3不敵澳洲

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

「帶著李灝宇的不甘心迎接4戰」！　吳念庭感性喊話

吃肉圓挺台灣隊！彰化縣府直播經典賽　保險經理帶隊加油

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

【89猴湊一對】男違停路中比中指譙三字經　金髮女上車前眼抽筋瞪5秒

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

直播遭私生連環叩　aespa寧藝卓：別再打了！

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

陳子強爆感情風波後首露面　回應「一切交給公司處理」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366