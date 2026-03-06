陣容近年最好卻讓球迷失望...莊陳仲敖明扛重任：全力搶勝！

記者王真魚／日本東京報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組預賽前兩戰吞敗，7日將在午場迎戰捷克，先發重任交由莊陳仲敖扛下。他賽後受訪時直言，目前全隊唯一目標就是「全力搶勝」，希望能替球隊拿下本屆賽事首勝。





▲莊陳仲敖。（圖／中職提供）

談到目前球隊氣氛，莊陳仲敖坦言，大家情緒都相當低落，「現在想法就是全力搶勝，因為目前還沒有拿到一勝，所以盡量幫球隊去拿到第一勝。」

面對前兩場比賽內容不如預期，他也坦承球隊心情複雜，「因為這次的陣容算是近幾年最好的陣容，加上球迷對我們有很多期待，但昨天跟今天打的內容沒有這麼好，有點辜負大家的期望......。」

中華隊在6日晚間與日本隊交手後，休息不到12小時，隔天上午11時就要迎戰捷克，賽程相當緊湊。身為先發投手的莊陳仲敖表示，自己沒有太多時間調整情緒，只能盡快把狀態準備好，「就把自己調整到最好，明天就要上場了，也沒有太多時間可以去調整，就是盡力去投明天的比賽。」

對於在重要賽事登板，莊陳仲敖其實並不陌生。在第六屆經典賽資格賽附加賽對西班牙的關鍵一戰，他曾先發3局，被敲4支安打失2分，最終拿下勝投，幫助中華隊取得正賽門票，是重要功臣之一。

中華隊目前預賽戰績0勝2敗，若想保住晉級機會，接下來兩戰勢必要全力搶勝，並期待各隊戰績形成「互咬」局面，才有機會以2勝2敗晉級。若再吞敗，則可能落入分組墊底、必須重新參加資格賽的局面。

而捷克隊在6日以1比5敗給澳洲後，總教練已在賽後記者會宣布，7日對中華隊之戰將由左投諾瓦克（Jan Novak）先發，這位曾待過美國小聯盟巴爾的摩金鶯體系的投手，不僅具備國際賽經驗，平時更是一名自營商，與朋友合作經營客製化帽子生意，是捷克隊「棒球非全職」特色的代表人物之一。

C組預賽最後兩戰，中華隊將在7日上午11時對捷克，8日上午11時再迎戰韓國隊，接下來每一場都將是攸關晉級命運的關鍵戰役。