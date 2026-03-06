運動雲

>

大谷滿貫砲震撼中華隊　曾豪駒：不會因為是他就閃躲

▲日本隊大谷翔平獲選為單場最有價值球員。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平獲選為單場最有價值球員。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽中華隊6日對戰日本，大谷翔平全場3安打成為勝負關鍵，前兩打席面對鄭浩均敲出二壘安打、滿貫砲，第3打席再從胡智爲手中擊出安打。賽後日本媒體也在記者會上詢問總教練曾豪駒，對於大谷滿貫砲的看法。曾豪駒直言，大谷是當今世界最頂尖、最具威脅性的打者之一，但中華隊面對他並沒有刻意閃躲，而是選擇正面對決。

曾豪駒表示，「他是全世界最好的打者，也很有威脅性，可以改變戰局，也是團隊的領導者。面對他我們沒有特別閃躲，就是正面對決。被他攻擊到，下一次就必須想辦法反擊，若還有下次機會，就知道該如何應對，並不是因為你是大谷，就去閃躲你。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本隊首局就展現壓力，大谷翔平第一球就揮棒，敲出右外野安打並攻佔得點圈，之後再推進至三壘。不過鄭浩均穩住陣腳，連續三振鈴木誠也與岡本和真，成功化解失分危機，將大谷凍結在三壘。

只是到了2局，日本打線全面爆發。鄭浩均先保送村上宗隆，牧秀悟敲安後形成一、二壘有人，源田壯亮再遭觸身球形成滿壘。兩出局後，大谷翔平一棒轟出右外野滿貫全壘打，日本率先取得4比0領先。之後日本攻勢持續延燒，鈴木誠也保送、吉田正尚三壘安打再添分，岡本和真保送後，村上宗隆內野安打也帶回分數，中華隊緊急換投仍止不住失分。

日本隊單局共打了15人次，狂灌10分，將比分拉開至10比0，也寫下中華隊隊史經典賽單局最多失分紀錄。鄭浩均此役先發僅投1.2局，被敲出包含大谷滿貫砲在內的安打，另有多次保送與觸身球，最終失掉8分吞敗，中華隊也在東京巨蛋吞下震撼一役。

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 大谷翔平經典賽日本隊中華隊滿貫砲2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

遭大谷滿貫砲轟！台灣單局狂失10分寫WBC隊史最慘、恐現東京「扣倒」慘案

遭大谷滿貫砲轟！台灣單局狂失10分寫WBC隊史最慘、恐現東京「扣倒」慘案

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

熱門新聞

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

2大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

3快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

4經典賽陳傑憲傷勢添變數

5台日大戰今開打　台彩賠率出爐

最新新聞

1大谷滿貫砲帶氣勢！山本由伸賽後擊掌同框：要感謝他

2台日戰震撼教育！台南Josh發聲

3大谷談滿貫砲「打出去就知會過牆」

4莊陳仲敖明扛重任：全力搶勝！

5大谷滿貫砲震撼中華隊　曾豪駒：不會因為是他就閃躲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

9局最後反攻留下殘壘！　台灣首戰0比3不敵澳洲

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

「帶著李灝宇的不甘心迎接4戰」！　吳念庭感性喊話

吃肉圓挺台灣隊！彰化縣府直播經典賽　保險經理帶隊加油

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

【89猴湊一對】男違停路中比中指譙三字經　金髮女上車前眼抽筋瞪5秒

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

直播遭私生連環叩　aespa寧藝卓：別再打了！

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

陳子強爆感情風波後首露面　回應「一切交給公司處理」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366