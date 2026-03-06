大谷滿貫砲震撼中華隊　曾豪駒：不會因為是他就閃躲

▲日本隊大谷翔平獲選為單場最有價值球員。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽中華隊6日對戰日本，大谷翔平全場3安打成為勝負關鍵，前兩打席面對鄭浩均敲出二壘安打、滿貫砲，第3打席再從胡智爲手中擊出安打。賽後日本媒體也在記者會上詢問總教練曾豪駒，對於大谷滿貫砲的看法。曾豪駒直言，大谷是當今世界最頂尖、最具威脅性的打者之一，但中華隊面對他並沒有刻意閃躲，而是選擇正面對決。

曾豪駒表示，「他是全世界最好的打者，也很有威脅性，可以改變戰局，也是團隊的領導者。面對他我們沒有特別閃躲，就是正面對決。被他攻擊到，下一次就必須想辦法反擊，若還有下次機會，就知道該如何應對，並不是因為你是大谷，就去閃躲你。」

日本隊首局就展現壓力，大谷翔平第一球就揮棒，敲出右外野安打並攻佔得點圈，之後再推進至三壘。不過鄭浩均穩住陣腳，連續三振鈴木誠也與岡本和真，成功化解失分危機，將大谷凍結在三壘。

只是到了2局，日本打線全面爆發。鄭浩均先保送村上宗隆，牧秀悟敲安後形成一、二壘有人，源田壯亮再遭觸身球形成滿壘。兩出局後，大谷翔平一棒轟出右外野滿貫全壘打，日本率先取得4比0領先。之後日本攻勢持續延燒，鈴木誠也保送、吉田正尚三壘安打再添分，岡本和真保送後，村上宗隆內野安打也帶回分數，中華隊緊急換投仍止不住失分。

日本隊單局共打了15人次，狂灌10分，將比分拉開至10比0，也寫下中華隊隊史經典賽單局最多失分紀錄。鄭浩均此役先發僅投1.2局，被敲出包含大谷滿貫砲在內的安打，另有多次保送與觸身球，最終失掉8分吞敗，中華隊也在東京巨蛋吞下震撼一役。

