台日戰震撼教育！網嘆等級差太多　台南Josh發聲

▲中華隊江坤宇。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／董美琪報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事於6日晚間上演眾所矚目的「台日大戰」。中華隊派出「美美」鄭浩均掛帥先發，強碰日本隊王牌山本由伸。然而，比賽戰況卻呈現一面倒，日本隊打線火力全開，大谷翔平更在第2局轟出致命的滿貫全壘打，日本隊單局狂灌10分奠定勝基。最終中華隊以0比13在第7局遭到日本隊提前結束比賽（扣倒），寫下沉痛一頁。

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

大谷滿貫砲重擊　中華隊難敵

本場比賽開局，鄭浩均表現穩定，首局成功壓制對手。但進入第2局後戰況風雲變色，日本隊接連安打上壘，隨後大谷翔平在滿壘情況下，將球送出東京巨蛋右外野看台，這記滿貫彈直接打擊中華隊士氣。日本隊1至6棒皆為大聯盟級選手，先發投手山本由伸更是展現世界大賽MVP等級的身手，讓中華隊打線全場靜悄悄，僅能眼睜睜看著比分差擴大。

▲日本隊以13：0擊敗中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

知名評論人台南Josh：見識日本隊強度

賽後，知名棒球評論創作者「台南Josh」隨即在臉書發文，感嘆「徹底見識到世界棒球王者日本隊強度的一場比賽」，並喊話將此戰當成養分吸收，繼續為球員加油。

球迷熱烈討論　反應呈現兩極

正視實力差距

多數網友也在底下討論，認為敗給「大聯盟等級陣容」的日本隊並不意外，紛紛留言：「人家用全力對打，我們只撐了一局就被打敗，看清楚我們跟WBC冠軍距離有多遠」、「等級不同打起來就是這樣，放你去跟資優班考試，人家說你怎麼不好好準備，這不是幹話嗎？」、「大谷變形撈出去之後，日本就打開了」。

憂慮與檢討派：擔心後續賽程

由於本場分差過大，不少球迷擔心會影響接下來對抗捷克與韓國的心理素質：「沒想過會贏，但沒想到這麼慘」、「養分？笑死了，都幾點了還在吸收養分」、「明天變會內賽資格保衛賽」、「不要再從資格賽出發了」。

溫馨鼓勵派：球員辛苦了

許多球迷選擇給予支持：「我們只崩了兩局，後面的大沙（陳柏豪）和峻偉投得滿好的」、「台灣0失誤，唯一贏日本的地方」、「加油！永遠都是後盾」。

中華隊在經歷這場震撼教育後，將迎接接下來的關鍵賽事，明（7日）上午11點迎戰捷克隊，力拚晉級機會。

▼中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

徹底見識到世界棒球王者日本隊強度的一場比賽，當成養分吸收吧！繼續幫球員們加油！

台南Josh 發佈於 2026年3月6日 星期五
