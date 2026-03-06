快訊／背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝　

記者楊舒帆／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事持續進行，中華隊目前戰績0勝2敗，晉級情勢嚴峻。7日上午11點將迎戰捷克隊，預計由旅美運動家體系投手莊陳仲敖先發登板，全隊面臨背水一戰。

中華隊目前0勝2敗，晉級仍保有一線希望，但前提是接下來對捷克、韓國兩戰都必須取勝，同時寄望形成台灣、韓國、澳洲三隊互咬的局面，再以對戰失分率決定晉級者。莊陳仲敖此役先發盼能壓制對手，而捷克則預計派出左投諾瓦克（Jan Novak）應戰，形成左投對決。

▲中華隊宮崎練球，莊陳仲敖。（圖／中職提供）

流著阿美族血液的莊陳仲敖，高中時期就受到美職球團關注，但因傷未能旅外，之後進入國體大接受系統化訓練。2021、2022年他連兩年披上中華隊戰袍征戰U23世界盃，兩屆合計僅投15.1局就飆出28次三振，球速維持在150公里左右，也因此獲得運動家隊青睞，以50萬美元簽約加盟。赴美初期他受手傷困擾，2023年更因手肘骨刺手術整季報銷，但2024年復出後從1A一路升上2A，合計防禦率亮眼，最快球速突破156公里。

2025年莊陳仲敖整季都在2A出賽，28場、26場先發投出145.2局，送出145次三振，季後更被納入40人名單，2026年再獲大聯盟春訓邀請。國家隊方面，他在2021年U23世界盃對德國先發5局無失分、飆9K，2022年再以後援身份出賽3場、6局無失分。到了2026年經典賽資格賽，他在最關鍵的附加賽先發對西班牙，投3局失2分拿下勝投，成為中華隊晉級正賽的重要功臣之一，也因此再度獲邀參加經典賽正賽。

莊陳仲敖於2月28日晚間抵達宮崎向中華隊報到。他先前在大聯盟春訓持續調整，表示在經典賽開打前並沒有安排實戰投球計畫。依照原本在春訓的投球進度推算，下一次正式登板的用球數約在40至45球左右，最多不會超過50球。

莊陳在大聯盟春訓期間共出賽2場。美國時間2月21日登板投1.1局，用18球，被擊出1支陽春全壘打，另外解決3名打者；26日再投2局，用29球，被敲出4支安打（其中包含1轟），失掉2分。