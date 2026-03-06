運動雲

>

快訊／背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝　

記者楊舒帆／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事持續進行，中華隊目前戰績0勝2敗，晉級情勢嚴峻。7日上午11點將迎戰捷克隊，預計由旅美運動家體系投手莊陳仲敖先發登板，全隊面臨背水一戰。

中華隊目前0勝2敗，晉級仍保有一線希望，但前提是接下來對捷克、韓國兩戰都必須取勝，同時寄望形成台灣、韓國、澳洲三隊互咬的局面，再以對戰失分率決定晉級者。莊陳仲敖此役先發盼能壓制對手，而捷克則預計派出左投諾瓦克（Jan Novak）應戰，形成左投對決。

▲中華隊宮崎練球，莊陳仲敖。（圖／中職提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊宮崎練球，莊陳仲敖。（圖／中職提供）

流著阿美族血液的莊陳仲敖，高中時期就受到美職球團關注，但因傷未能旅外，之後進入國體大接受系統化訓練。2021、2022年他連兩年披上中華隊戰袍征戰U23世界盃，兩屆合計僅投15.1局就飆出28次三振，球速維持在150公里左右，也因此獲得運動家隊青睞，以50萬美元簽約加盟。赴美初期他受手傷困擾，2023年更因手肘骨刺手術整季報銷，但2024年復出後從1A一路升上2A，合計防禦率亮眼，最快球速突破156公里。

2025年莊陳仲敖整季都在2A出賽，28場、26場先發投出145.2局，送出145次三振，季後更被納入40人名單，2026年再獲大聯盟春訓邀請。國家隊方面，他在2021年U23世界盃對德國先發5局無失分、飆9K，2022年再以後援身份出賽3場、6局無失分。到了2026年經典賽資格賽，他在最關鍵的附加賽先發對西班牙，投3局失2分拿下勝投，成為中華隊晉級正賽的重要功臣之一，也因此再度獲邀參加經典賽正賽。

莊陳仲敖於2月28日晚間抵達宮崎向中華隊報到。他先前在大聯盟春訓持續調整，表示在經典賽開打前並沒有安排實戰投球計畫。依照原本在春訓的投球進度推算，下一次正式登板的用球數約在40至45球左右，最多不會超過50球。

莊陳在大聯盟春訓期間共出賽2場。美國時間2月21日登板投1.1局，用18球，被擊出1支陽春全壘打，另外解決3名打者；26日再投2局，用29球，被敲出4支安打（其中包含1轟），失掉2分。

關鍵字： 影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

遭大谷滿貫砲轟！台灣單局狂失10分寫WBC隊史最慘、恐現東京「扣倒」慘案

遭大谷滿貫砲轟！台灣單局狂失10分寫WBC隊史最慘、恐現東京「扣倒」慘案

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

【鸚鵡練習生上線】唱《Trouble Maker》準到想幫牠出道XD

熱門新聞

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

2大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

3快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

4經典賽陳傑憲傷勢添變數

5台日大戰今開打　台彩賠率出爐

最新新聞

1大谷滿貫砲帶氣勢！山本由伸賽後擊掌同框：要感謝他

2台日戰震撼教育！台南Josh發聲

3大谷談滿貫砲「打出去就知會過牆」

4莊陳仲敖明扛重任：全力搶勝！

5大谷滿貫砲震撼中華隊　曾豪駒：不會因為是他就閃躲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

9局最後反攻留下殘壘！　台灣首戰0比3不敵澳洲

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

「帶著李灝宇的不甘心迎接4戰」！　吳念庭感性喊話

吃肉圓挺台灣隊！彰化縣府直播經典賽　保險經理帶隊加油

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

【89猴湊一對】男違停路中比中指譙三字經　金髮女上車前眼抽筋瞪5秒

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

直播遭私生連環叩　aespa寧藝卓：別再打了！

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

陳子強爆感情風波後首露面　回應「一切交給公司處理」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366