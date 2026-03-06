東京慘案！中華隊0比13遭日本扣倒　寫隊史第3度紀錄

運動雲

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

▲2026年WBC台日大戰，日本隊最終在7局結束時以13比0提前結束比賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，今（6日）晚在東京巨蛋上演萬眾矚目的台日大戰。中華隊此役由「美美」鄭浩均掛帥先發，面對實力強勁的日本武士隊，2局上遭遇亂流，單局被日本隊狂攻15人次、灌進10分奠定勝基，其中包括大谷翔平的一發滿貫全壘打。終場日本隊以13比0在7局提前結束比賽，中華隊目前預賽戰績來到0勝2敗。

這場比賽的結果，讓中華隊在經典賽歷史上留下第3次遭對手「扣倒」的紀錄。根據大會規則，預賽7局分差達10分即裁定比賽，回顧過去紀錄，中華隊曾分別在2006年首屆預賽以3比14負於日本，以及2013年複賽以0比14負於古巴。今晚面對由山本由伸領軍的日本投手群，中華隊打線發揮受限，直到6局下才由張育成擊出中外野安打，成功打破對方的無安打封鎖，成為全場打擊端的亮點。

雖然戰果不如預期，但中華隊投手群仍有佳作，19歲小將張峻瑋在比賽中段接替登場，展現不畏強敵的鬥志。他後援2.2局僅被敲出1支安打，更數度飆出155公里的火球速球，成功緩解了牛棚消耗的壓力，也展現出新世代投手的接棒潛力。

目前中華隊在預賽吞下二連敗，爭取分組前二晉級複賽的路徑雖然變得相當嚴峻，但仍未完全絕望。接下來中華隊將於3月7日對陣捷克，並在3月8日迎戰韓國，若想保有前往邁阿密複賽的一線生機，剩下的兩場比賽將是全力爭取止敗、將失分壓至最低的關鍵戰役。

關鍵字： WBC中華隊日本隊大谷翔平棒球

