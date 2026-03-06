大谷翔平賽前見到王貞治　「1動作」全場看呆狂讚：難怪人見人愛

▲東京巨蛋捕捉珍貴瞬間！大谷翔平見王貞治致敬。（圖／網友kuuyc_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／董美琪報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事今（6）日在東京巨蛋上演萬眾矚目的「台日大戰」。日本隊派出道奇王牌山本由伸坐鎮投手丘，並由二刀流球星大谷翔平擔綱「第一棒、指定打擊」。賽前大谷翔平展現頂級球星風範，在場邊一看到棒球傳奇王貞治，立刻向前脫帽致意，謙遜態度引發網友好評。

▲圖為王貞治出席中華隊與軟銀交流賽畫面。（圖／記者林敬旻攝）



大谷脫帽致敬王貞治 網讚：人品球技皆神

大谷翔平一舉一動都是球迷的焦點，賽前也有不少人捕捉到了極其珍貴的畫面，大谷翔平當看到王貞治，特地停下腳步，走向前輩王貞治，並立刻脫下球帽並微微彎腰握手，神情充滿敬意。

▼日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）



這段畫面被網友上傳至Threads後迅速爆紅，吸引數千人按讚。網友紛紛留言讚嘆大谷在場上是「大寶寶」，很難讓人不愛，「大谷真的很有禮貌，特地脫帽微彎腰握手，天哎太棒了」、「王貞治是前輩中的前輩，這畫面太珍貴」、「真的是有禮貌的孩子，才會人見人愛」。