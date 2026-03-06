運動雲

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

▲日本隊大谷翔平滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）預賽台日大戰於6日於東京巨蛋登場，日本隊巨星大谷翔平此役展現恐怖打擊火力，前3打席就敲出3安、5分打點，且包含2局上的滿貫砲，僅差3壘安打就要締造「完全打擊」，幫助日本隊在3局結束就取得13比0遙遙領先，日本社群媒體也開始湧現「開始覺得（台灣隊）可憐了」等充滿同情的評論。

第1局擔任開路先鋒的大谷就敲出右外野深遠安打，不過後續日本隊無攻勢，雙方戰成0比0平手，不過日本隊2局上就展開攻勢，1出局滿壘局面輪到大谷，他直接將球轟上右外野看台，炸裂滿貫全壘打，隨後日本打線徹底爆發，單局就狂灌10分。3局上，再靠著岡本和真與源田壯亮的適時安打再添3分，前3局打完就已經以13分遙遙領先。

▲日本隊岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

儘管台灣隊曾在2024年的世界12強決賽曾擊敗日本隊奪冠，但這次大賽兩隊實力卻出現巨大落差，許多日本網友也在相關新聞下留言「台灣隊變得好慘，看著有點可憐。」「台灣加油啊！雖然是對手，但現在產生了『至少讓他們得 1 分吧』的心情。」「昨天對澳洲也是這樣，台灣隊到底發生什麼事了？」

