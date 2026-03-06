台日大戰慘烈！大谷滿貫砲日本狂轟13分　曾豪駒疑被拍到眼眶泛紅

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／董美琪報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事6日晚間上演焦點「台日大戰」，日本隊由大谷翔平領軍，中華隊先發投手鄭浩均遭到猛烈攻勢，日本隊目前以13比0大幅領先。轉播畫面中，中華隊總教練曾豪駒一度被捕捉到疑似眼眶泛紅，也引發球迷熱議及不捨。

本場比賽日本隊由道奇王牌投手山本由伸先發，中華隊則由鄭浩均掛帥。日本打線首局就展現攻勢，大谷翔平擔任「第一棒、指定打擊」，開賽後火力全開，連續敲出兩支長打，其中在2局更轟出滿貫全壘打，帶動日本隊單局狂攻10分。

比賽進入3局，日本隊火力仍未停歇，再度追加3分，目前比數來到13比0，日本隊取得壓倒性領先。

▲日本隊大谷翔平滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）



轉播畫面同時拍到中華隊休息區畫面，中華隊總教練曾豪駒神情凝重，眼眶疑似泛紅，引發網友討論。不少球迷在社群平台留言表示自己也注意到該畫面。

網友紛紛留言：「曾豪駒哭了？」「很紅的那種」「我也有看到」「感覺是，我也有看到」「我也以為我看錯」。

另外也有球迷感嘆戰局懸殊：「X其實很難受」「超慘」「趕快想一個增進投手實力的方法吧」「大谷、山本，這就是你們要的結果嗎」，不過許多台灣球迷仍持續幫忙加油，「球員都辛苦了！也謝謝曾豪駒教練，您真的辛苦了」。

目前比賽仍在進行中，中華隊能否止血、避免比分繼續擴大，也成為球迷關注焦點。