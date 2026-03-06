運動雲

快訊／台日戰4萬2314人湧東京巨蛋　台灣球迷聲勢浩大快變主場

▲▼台日球迷擠爆東京巨蛋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼台日球迷擠爆東京巨蛋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼台日球迷擠爆東京巨蛋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

世界棒球經典賽（WBC）台日大戰6日在東京巨蛋登場，官方公布本場觀眾人數為4萬2314人。除了場上話題十足，看台上的台灣球迷也成為焦點。球場提前約一小時開放進場，讓人流都能進入球場，台灣應援整齊應援聲浪震撼球場，甚至讓日本轉播與球迷都感到驚訝。

根據日媒《體育報知》報導，賽前儀式時日本隊先從一壘側休息區進場，當總教練井端弘和以及先發「第一棒、指定打擊」的大谷翔平現身時，現場日本球迷爆出歡呼聲。不過隨後台灣隊從三壘側登場時，即便是替補球員也引來巨大掌聲，當先發球員逐一亮相時，聲量更是再度提升，轉播主播與球評都直呼「歡呼聲太驚人」。

報導指出，台灣球迷此戰動員約8000人進場，主要集中在左外野看台，約佔球場四分之一席位。許多球迷更是提早約一小時入場準備應援，整齊劃一的加油聲浪在比賽過程中不斷響起，即使中華隊在比分落後情況下，依舊持續高聲替球隊加油。

台灣球迷的熱情也在社群平台引發討論，不少日本網友留言表示「台灣球迷的歡呼聲太誇張了」、「到底有多少台灣人來東京巨蛋」、「明明在日本卻聽到很多台灣應援聲」，直呼現場氣氛相當震撼。

關鍵字： WBC台日大戰東京巨蛋台灣球迷應援

【驚險逃死劫】出電梯「梯廂突暴衝往上」！　印度男險被夾成「肉餅」

