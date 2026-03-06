中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

▲WBC中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽戰況快速升溫，中華隊首戰0比3不敵澳洲，再以0比13敗給日本，澳洲目前2勝0敗、韓國1勝0敗，中華隊0勝2敗、捷克0勝2敗，中華隊雖然已被逼到不能再鬆手的局面，但只要後面兩戰都贏，理論上仍保有搶進8強的機會。

中華隊0勝2敗，分組第一幾乎可以說提前出局，唯一能拚的只剩分組第二。不過這不代表直接淘汰，關鍵在於中華隊必須對捷克、韓國兩戰全拿，先把戰績拉回2勝2敗，才有資格把晉級希望留到最後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊若想在0勝2敗後翻身，最理想的劇本就是形成「三隊互咬」。簡單來說，就是日本一路全勝拿下分組第一，中華隊則連贏捷克、韓國；同時韓國還要擊敗澳洲。這樣一來，中華隊、韓國、澳洲就有機會同為2勝2敗，把分組第二帶進比較條件。

同戰績之後比的不只是勝負，依照WBC官方規定，若兩隊同勝率，先看彼此對戰；若是三隊以上互咬，且無法靠直接對戰分高下，就要進一步比較互咬球隊之間的失分率，也就是失分除以守備出局數；再來才是自責分率、打擊率，最後甚至可能抽籤。換句話說，中華隊後面不只要贏，還得想辦法少失分、守住每一局，因為每一分都可能影響最後排名。

只要還能把戰績拉回2勝2敗，就還有把局勢攪亂、把晉級希望延續下去的可能；一旦再多輸一場，才是真的幾乎走到盡頭。也就是說，中華隊現在雖然處在絕對劣勢，但還沒有被正式宣判出局。

換句話說，這支中華隊接下來就是標準的「背水一戰」模式。贏捷克、再拚韓國，然後等另一邊戰局幫忙，才有機會把不可能的劇本演下去。對球迷來說，現在最簡單的理解方式就是：中華隊只要連贏兩場，晉級希望就還活著。