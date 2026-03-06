運動雲

遭大谷滿貫砲轟！台灣單局狂失10分寫WBC隊史最慘、恐現東京「扣倒」慘案

▲日本隊大谷翔平滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年經典賽台日大戰6日在東京巨蛋登場，迎來預賽首戰的日本隊交手中華隊在第2局單局足足打了15人次，包含大谷翔平的滿貫砲在內，單局豪灌10分，這也是中華隊參與6屆經典賽來，單局失分最多的紀錄，且3局上日本隊還在繼續添加分數，由於經典賽有「扣倒」賽制，若5局結束雙方分差達15分以上，或7局結束雙方分差達10分以上，比賽將提前結束。

台灣隊此役推出鄭浩均掛帥先發，首局他雖然一上來就被大谷翔平敲出長打，不過接下來他馬上回穩化解失分危機，2局上續投鄭浩均卻遭遇亂流，先被村上宗隆選到保送，牧秀悟補上安打，又對源田壯亮挨投出觸身球形成滿壘，最後面對大谷翔平直接被他敲出右外野方向滿貫砲，先陷入0比4落後。

只是日本隊公視卻還未停歇，2出局後鈴木誠也獲得保送，吉田正尚敲出三壘安打帶有1分打點，岡本和真又保送，村上宗隆內野安打進帳1分打點，緊急換上胡智爲上場救援，但又被第二度源田壯亮敲出2分打點安打，若月健矢、大谷翔平各自再補敲1分打點安打，2局上日本總共打了15人次灌進10分，這也是台灣經典賽隊史單局最多失分紀錄。

而3局上日本隊再靠2安再添3分，前3局打完就已經以13比0遙遙領先。然而經典賽是有「提前結束比賽」規則的，如果5局結束落後15分、7局落後10分，就可能提前結束，因此若台灣無法在後續局數及時回穩止血展開反擊，極有可能觸發提前結束規則，甚至可能在第5局就遭日本「扣倒」。

