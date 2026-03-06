像漫畫一樣！大谷翔平確信步滿貫彈　睽違1090天再為日本隊開轟

▲日本隊大谷翔平滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

世界棒球經典賽（WBC）台日大戰6日在東京巨蛋登場，日本隊「二刀流」球星大谷翔平擔任先發第一棒、指定打擊，2局下就在滿壘局面轟出右外野滿貫砲，瞬間點燃東京巨蛋氣氛，也讓日本媒體與球迷陷入瘋狂。

根據《產經體育》報導，大谷這發滿貫全壘打不僅讓東京巨蛋從騷動瞬間轉為沸騰，也寫下他睽違1090天再度以「侍Japan」身分開轟。若以日本國內正式比賽來看，則是自去年3月19日大聯盟東京開幕系列賽開轟以來，相隔352天再度在日本球場把球轟出牆外。報導形容，大谷擊出這發先制滿貫砲後幾乎是「確信步」繞壘，氣勢十足。

《產經體育》也提到，大谷本屆除了專心擔任打者，還扮演日本隊休息室裡的「幕後大哥」角色。日本隊近期流行的新慶祝動作「點茶手勢」，就是由他主導發想與修改。原本球隊先推出「喝茶姿勢」，但大谷與鈴木誠也認為還不夠到位，之後再調整成「點茶手勢」，並在熱身賽由鈴木誠也首次在壘上使用，逐漸成為日本隊新招牌慶祝動作。

另外，《Daily》則形容，大谷在2局下1出局滿壘時敲出的這發先制滿貫砲，簡直像漫畫情節一樣誇張。日本網友在社群上留言直呼「太扯了」、「這是什麼啦」、「根本像漫畫」、「幾乎像只用右手就把球轟出去，太猛了吧」，再度展現大谷在大場面下的超強存在感。

