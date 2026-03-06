澳洲重砲連發豪奪二連勝　制霸C組主帥仍戰戰兢兢：日本隊是世界最強

▲澳洲隊在預賽連續擊敗台灣、捷克，收下2連勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽持續東京巨蛋開打，昨日剛完封台灣的澳洲代表隊，今日面對捷克隊再度展現驚人的長打能力，澳洲隊靠著大聯盟白襪隊強打米德（Curtis Mead）在3局下的逆轉三分砲奠定勝基，加上強捕霍爾（Alex Hall）9局上陽春砲再添保險分，終場澳洲就以5比1擊敗捷克，強勢奪下二連勝。儘管目前位居分組領先，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）依舊保持高度警覺，強調在強敵環伺的C組，二連勝並非晉級保證。

此役捷克隊在2局下就率先發動攻勢取得1比0領先，但澳洲火力馬上在3局上爆發，在2出局一、二壘有人的關鍵時刻，效力於芝加哥白襪隊、日本隊重砲村上宗隆隊友的米德，鎖定捷克先發一顆變速球大力揮擊，直接把小白球扛上左中外野看台，這記逆轉三分砲瞬間讓澳洲休息區陷入瘋狂，也討回領先。隨後在9局上，澳洲霍爾再補上陽春砲，也徹底粉碎捷克隊的逆襲希望。

澳洲隊除了打線火燙，投手群的表現更是驚人，回顧5日對戰台灣時，澳洲靠著3名投手接力完封，今日面對捷克也僅失1分，兩場比賽下來，澳洲投手群在18局中合計僅讓對手帶走1分，「確實有很多選手打出長打，靠全壘打得分比例很高，我們會維持這樣的節奏，繼續執行鎖定好球攻擊的戰術。」

澳洲隊在2023年上屆大賽曾首度闖進8強，累積了深厚的大賽經驗，展望後續賽程，澳洲隊將在8日對決衛冕軍日本隊，並在9日強碰韓國隊，這兩戰將是決定澳洲能否連續兩屆挺進邁阿密的關鍵。

談到下場對陣日本，尼爾森教練展現敬意：「日本隊是世界最強的球隊，我會先觀察今晚他們的比賽再來決定應對策略。雖然拿下了二連勝，但表現沒有滿分，我們還想變得更強，面對日、韓，我們希望能展現出更好的團隊戰力。」