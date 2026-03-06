運動雲

>

台灣球迷震撼東京巨蛋！日網驚：聲量太誇張「台灣應援」登熱搜

▲經典賽台灣球塞爆東京巨蛋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事6日在東京巨蛋登場，日本隊迎戰中華隊，原本被視為「侍Japan完全主場」的比賽，卻因台灣球迷驚人的應援聲勢引發日本媒體關注。多家日媒指出，台灣球迷的加油聲幾乎震動整座東京巨蛋，甚至讓比賽氣氛出現意外的「客場感」。

據日媒《Daily》報導，東京巨蛋看台約有6成是日本球迷、4成是台灣球迷，但比賽開始後，台灣球迷的應援聲勢相當驚人。當中華隊投手讓鈴木誠也與岡本和真接連揮空三振時，台灣球迷爆出如地鳴般的歡呼聲，形成兩隊球迷互相較勁的熱烈加油戰。

另外，《Sponichi》也以「東京巨蛋被台灣應援震撼」為題報導指出，日本隊首戰對台灣時，球場內每投出一球都伴隨著台灣球迷的巨大聲浪。看台上還有從台灣遠道而來的啦啦隊帶動氣氛，帶領大批球迷齊聲應援，場面十分壯觀。

這樣的聲勢也在日本社群平台掀起熱議。許多日本網友留言表示「台灣的歡呼聲好可怕」、「台灣球迷聲量太誇張了」、「日本的應援都快被蓋過去了」，甚至在X（前Twitter）上，「台灣的聲援」一詞在比賽開始不久便登上熱門關鍵字，成為話題焦點。

▲經典賽台灣球塞爆東京巨蛋。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 台灣球迷WBC日本媒體東京巨蛋加油聲2026WBC2026WBC中華隊

當咖啡廳帥氣工讀生一直失誤 崔立于「冰美式變白開水」

