陳柏毓挨轟自責「最痛苦的一轟」　隊友鼓勵讓他感動：很幸運

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）首戰以0比3不敵澳洲，5局下登板的陳柏毓挨了關鍵兩分砲，賽後難掩懊惱情緒。他坦言，這是自己目前為止最痛苦的一支全壘打，但也因為隊友與球迷的鼓勵，讓他深刻感受到自己很幸運。

▲中華隊投手陳柏毓挨轟失2分。（圖／記者林敬旻攝）

回想當下心情，陳柏毓直言，「心情當然是很懊惱、很難過，大概只能這樣形容昨天的心情。」他表示，自己登板時雖然有壓力，但其實沒有想像中那麼緊張，只是在投出第一顆觸身球後，節奏被打亂了，「就覺得節奏有點被那個打亂，想太積極攻擊好球帶，失去一些耐心。」隨後被澳洲捕手柏金斯（Robbie Perkins）逮中失投球轟出兩分砲，也成了比賽勝負分水嶺。

儘管陳柏毓退場後情緒低落，轉播鏡頭也拍到他在休息室神情落寞、眼角泛淚，但隊友們的安慰成了他最大的支撐。他說，「我覺得對我來說（這次經驗）一定有幫助，但那支全壘打是目前讓我遇到最痛苦的。」不只是古林睿煬在休息室暖心摸頭安慰，包括投手、野手學長們都主動上前和他聊了很多，「很感謝他們，真的很溫暖，我都有看到。」

談到隊友給的鼓勵，陳柏毓也帶著自責與感激說道，「很多吧，包括投手、野手，都跟我講滿多話的，當然不知道有沒有聽進去啦。」不過他也強調，能待在這樣的團隊裡，還有這麼多球迷支持，自己其實很幸運，「能在這個團隊、有這些球迷，我覺得自己滿幸運的。」

