台日戰前球迷先震撼！影帝、偶像與傳奇OB　Netflix轉播陣容「豪華到過分」

▲台日大戰賽前。（圖／達志影像／美聯社）

▲台日大戰賽前。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽6日迎來最受矚目的「台日大戰」，這也是衛冕軍日本隊本屆首場賽事，擁有本次大賽獨家直播權的Netflix，在開場節目中便祭出了堪稱「影視與體育界天花板」的超豪華陣容，由世界級影帝渡邊謙領軍，攜手國民偶像二宮和也、前巨人隊名帥原辰德以及剛退役的強打中田翔，還有包含王貞治、松坂大輔等多位球界大咖OB現身，轉播席與球場邊的星光強度讓球迷都驚呆。

台日大戰即將點燃戰火，而Netflix轉播室的卡司也曝光，坐在首席主持位的是大會大使兼影帝渡邊謙，身旁則由同樣擔任特別贊助人的藝人二宮和也坐鎮，後方更有兩位技術與實力派代表——前巨人隊總教練原辰德與重砲中田翔。

▲▼渡邊謙演出吉田偵探。（圖／CFP）

▲渡邊謙。（圖／CFP）

這套集結娛樂影響力與棒球專業性的「高濃度」陣容，不僅提升了觀賽的層次感，也讓網民熱烈討論Netflix在體育版圖上的雄厚財力，紛紛留言「為什麼影帝會在那裡？」、「一開場就是最強陣容」、「感受到投入了巨額資金的威力」。

除了轉播席，東京巨蛋的草皮上也重現了棒球歷史的縮影，多位球界大咖OB接連在賽前集結，包含2006年首屆經典賽奪冠功勳王貞治與2009年第二屆冠軍總教練原辰德兩位巨人級人物在場邊敘舊。此外，包含「平成怪物」松坂大輔、高橋由伸、多村仁志、里崎智也、糸井嘉男及大聯盟前輩村上雅則等星光熠熠的傳奇球員皆紛紛現身球場，這群曾為日本棒球立下汗馬功勞的名將回歸，讓賽前氣氛在第一球投出前便已沸騰。

