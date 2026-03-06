運動雲

不斷更新／林安可滿壘遭到三振　中華隊持續0安打

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

台日大戰今晚台灣時間晚間6時開打，鄭浩均掛帥先發，中華隊打線強碰道奇強投山本由伸。大谷翔平擔任第一棒。2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事6日晚間上演焦點「台日大戰」。大谷翔平擔任「第1棒、指定打擊」領軍打線，連敲2支長打，包括2局扛滿貫彈，日本2局持續猛攻，灌進10分，3局又添3分，目前13比0領先。

日本隊此戰推出道奇王牌山本由伸擔任先發投手，並由大谷翔平擔任「第1棒、指定打擊」領軍打線，挑戰經典賽連霸之路。台灣則派出「美美」鄭浩均掛帥先發，迎戰日本豪華打線。

1局上，大谷翔平第一球就攻擊，掃出右外野平飛安打上到二壘，再靠下一棒近藤健介滾地球攻佔到三壘，3棒鈴木誠也三振，內野台灣球迷爆出歡呼聲！

下一棒吉田正尚選到保送，不過鄭浩均未受影響，再以154公里火球三振岡本和真，凍結在三壘的大谷翔平。退場的鄭浩均也興奮振臂怒吼。

1局下，山本由伸上場，僅花10球讓台灣三上三下，鄭宗哲擊出滾地球出局，費爾柴德遭到三振，林安可三壘滾地出局。山本由伸飆出最速158公里。

2局上，日本隊再度發動攻勢。鄭浩均先保送村上宗隆，隨後牧秀悟敲出安打，攻佔一、二壘。接著源田壯亮遭近身球，日本提出挑戰改判觸身球形成滿壘局面。鄭浩均面對若月健矢時仍是壞球走在前，投手教練林岳平喊出暫停穩定節奏，若月最終擊出界外飛球出局。

兩出局後輪回大谷翔平打擊，全場再度響起歡呼聲。這是他本場第二次對決鄭浩均，大谷翔平再度展現長打火力，轟出一發滿貫全壘打，壘上跑者全部回來，日本隊取得4比0領先，2出局後，鈴木誠也獲得保送，吉田正尚追加1分打點安打，並攻佔到三壘。

鄭浩均持續控球不穩，又發生一次投球超時，岡本和真選到保送，形成一、三壘局面，村上宗隆擊出內野安打，再打回1分，中華隊決定換投，胡智爲接手。

日本隊攻勢仍未停歇，牧秀悟再選到保送形成滿壘，源田壯亮敲出適時安打再添1分，日本隊擴大為8比0。若月健矢接著敲出安打再送回1分，日本隊9比0領先。

隨後大谷翔平再度敲出右外野適時安打，日本隊攻下第10分。最後近藤健介擊出一壘滾地球出局，日本隊結束這半局攻勢，但單局狂攻10分，大幅拉開比數。牧秀悟保送上壘，日本再次攻佔滿壘，源田壯亮擊出安打，帶有2分打點，若月健矢也敲安，貢獻1分，棒次又回到大谷翔平，這一次也擊出安打，且只差三壘安打達成「完全打擊」，日本單局已經灌進10分。

2局下，張育成保送上壘，但下一棒吉力吉撈．鞏冠擊出雙殺，吳念庭也擊出滾地球，依舊無法突破山本攻勢。

3局上，日本隊再添3分擴大領先。中華隊此局再度更換投手，由沙子宸接替胡智爲登板。鈴木誠也率先敲出中外野安打上壘，吉田正尚隨後擊出左外野安打，日本隊攻佔一、二壘。

岡本和真接著敲出中外野適時安打，帶回1分，日本隊將比數擴大為11比0。隨後村上宗隆擊出一壘滾地球，形成一出局、一三壘局面。

牧秀悟雖然遭到三振，但一壘跑者村上宗隆發動盜壘成功，形成二、三壘局面。接著源田壯亮在滿球數情況下敲出中外野適時安打，再帶回2分，日本隊將比數拉開至13比0。

最後若月健矢擊出二壘滾地球出局，日本隊在此局再添3分，以4支安打攻下3分。

3局下，江坤宇率先擊出游擊滾地球出局。林家正隨後擊出三壘方向滾地球，三壘手岡本和真發生傳球失誤，讓林家正成功上壘。接著陳晨威在打擊時對一顆彈地球揮空遭到三振，形成兩出局。鄭宗哲隨後選到四壞保送，中華隊攻佔一、二壘。

下一棒費爾柴德上場打擊，日本隊此時喊出暫停，投手教練走上投手丘，中華隊嘗試展開反攻，費仔持續纏鬥，最終選到保送，山本由伸用球數52球已經達成道奇給予的50球限制，因未投滿3局留下滿壘退場，顯得有些自責。

中華隊一度燃起反攻希望，林安可上場打擊，但最終遭到接替登板的藤平尚真三振，中華隊目前3局打完仍是0安打。

▲中華隊投手鄭浩均。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手鄭浩均。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

賽前出場介紹時，東京巨蛋內野區可見不少身穿中華隊球衣與手持應援物的台灣球迷。當中華隊球員逐一介紹出場時，看台也響起熱烈掌聲與歡呼聲，特別是受傷在板凳的陳傑憲，一登場更引發全場歡呼，讓整座球場瞬間充滿台日對決的緊張氛圍

本場比賽兩隊先發陣容如下：

中華隊先發打線：
1棒　二壘手　鄭宗哲
2棒　中外野　費爾柴德
3棒　右外野　林安可
4棒　三壘手　張育成
5棒　指定打擊　吉力吉撈・鞏冠
6棒　一壘手　吳念庭
7棒　游擊手　江坤宇
8棒　捕手　林家正
9棒　左外野　陳晨威

先發投手：鄭浩均

日本隊先發打線：
1棒　指定打擊　大谷翔平（道奇）
2棒　右外野　近藤健介（軟銀）
3棒　中外野　鈴木誠也（小熊）
4棒　左外野　吉田正尚（紅襪）
5棒　三壘手　岡本和真（藍鳥）
6棒　一壘手　村上宗隆（白襪）
7棒　二壘手　牧秀悟（DeNA）
8棒　游擊手　源田壯亮（西武）
9棒　捕手　若月健矢（歐力士）

先發投手：山本由伸（道奇）

▲經典賽中華隊台日賽前中華隊列隊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽中華隊台日賽前中華隊列隊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

