運動雲

>

看大谷翔平狂轟！林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球

▲大谷翔平打擊練習。（圖／記者林敬旻攝）

▲大谷翔平打擊練習。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事6日晚間上演台日大戰，日本隊球星大谷翔平賽前在場外進行打擊練習，展現驚人長打火力，不僅讓現場球迷驚呼連連，中華隊球員也紛紛跑到場邊觀看。中華隊投手林維恩看完後笑說，「脖子很痠欸，一直在看飛球。」

大谷在賽前練習中火力全開，21次揮棒就擊出10支越過全壘打牆的長打，其中包含2支擊中球場大螢幕、2支打到看板的超遠全壘打，推測飛行距離達150公尺等級，震撼全場。看台上不少球迷紛紛舉起手機拍攝，現場不時傳出驚嘆聲。最後一球飛入看台後，大谷面帶笑容與日本隊隊友擊拳致意，在球迷與兩隊球員的目光中返回休息區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，大谷翔平此次在經典賽期間鮮少在場外進行打擊練習，多半都在室內練打。原本大家以為今天等不到他的打擊練習，但最後他仍現身場外，掀起一陣騷動。

看到這樣的火力展示，林維恩直呼震撼，「就不是一般人啊。」他也提到，自己上一次看到有類似打擊威力的球員，是自家新人王柯茲（Nick Kurtz），「但大谷還是太厲害了，因為大谷每一顆球都飛很快。」

被問到若有機會在場上對決大谷是否有信心，林維恩毫不猶豫地表示，「我怎麼會沒信心？準備好了就來解決他們啊！」隨即又笑著補一句，「脖子很酸欸，一直在看飛球。」

談到是否期待與日本隊交手，林維恩表示自己其實對任何對手都充滿期待，「我都想啊，都想對決。」看完大谷的打擊秀後，他也忍不住再次感嘆，「真的好厲害。」

▲▼ 林維恩 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 林維恩 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 大谷翔平世界棒球經典賽WBC台日大戰林維恩2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／日本3局持續進攻！13比0領先台灣

不斷更新／日本3局持續進攻！13比0領先台灣

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

快訊／澳洲隊單場又雙響！預賽第2戰5比1擊潰捷克、預賽收下2連勝

快訊／澳洲隊單場又雙響！預賽第2戰5比1擊潰捷克、預賽收下2連勝

快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

【鸚鵡練習生上線】唱《Trouble Maker》準到想幫牠出道XD

熱門新聞

不斷更新／日本3局持續進攻！13比0領先台灣

快訊／中華隊戰日本先發打線出線　陳傑憲未先發、費仔第二棒

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本3局持續進攻！13比0領先台灣

2快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

3大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

4經典賽陳傑憲傷勢添變數

5台日大戰今開打　台彩賠率出爐

最新新聞

1日本3局持續進攻！13比0領先台灣

2像漫畫一樣！大谷翔平睽違1090天再為日本隊開轟

3陳柏毓挨轟自責「最痛苦的一轟」

4台灣球迷震撼東京巨蛋！日網驚：聲量太誇張

5WBC中華隊強碰日本　吳復連到場集氣：勢必取勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

9局最後反攻留下殘壘！　台灣首戰0比3不敵澳洲

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

「帶著李灝宇的不甘心迎接4戰」！　吳念庭感性喊話

吃肉圓挺台灣隊！彰化縣府直播經典賽　保險經理帶隊加油

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

【89猴湊一對】男違停路中比中指譙三字經　金髮女上車前眼抽筋瞪5秒

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

直播遭私生連環叩　aespa寧藝卓：別再打了！

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

陳子強爆感情風波後首露面　回應「一切交給公司處理」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366