看大谷翔平狂轟！林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球

▲大谷翔平打擊練習。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事6日晚間上演台日大戰，日本隊球星大谷翔平賽前在場外進行打擊練習，展現驚人長打火力，不僅讓現場球迷驚呼連連，中華隊球員也紛紛跑到場邊觀看。中華隊投手林維恩看完後笑說，「脖子很痠欸，一直在看飛球。」

大谷在賽前練習中火力全開，21次揮棒就擊出10支越過全壘打牆的長打，其中包含2支擊中球場大螢幕、2支打到看板的超遠全壘打，推測飛行距離達150公尺等級，震撼全場。看台上不少球迷紛紛舉起手機拍攝，現場不時傳出驚嘆聲。最後一球飛入看台後，大谷面帶笑容與日本隊隊友擊拳致意，在球迷與兩隊球員的目光中返回休息區。

事實上，大谷翔平此次在經典賽期間鮮少在場外進行打擊練習，多半都在室內練打。原本大家以為今天等不到他的打擊練習，但最後他仍現身場外，掀起一陣騷動。

看到這樣的火力展示，林維恩直呼震撼，「就不是一般人啊。」他也提到，自己上一次看到有類似打擊威力的球員，是自家新人王柯茲（Nick Kurtz），「但大谷還是太厲害了，因為大谷每一顆球都飛很快。」

被問到若有機會在場上對決大谷是否有信心，林維恩毫不猶豫地表示，「我怎麼會沒信心？準備好了就來解決他們啊！」隨即又笑著補一句，「脖子很酸欸，一直在看飛球。」

談到是否期待與日本隊交手，林維恩表示自己其實對任何對手都充滿期待，「我都想啊，都想對決。」看完大谷的打擊秀後，他也忍不住再次感嘆，「真的好厲害。」

▲ 林維恩 。（圖／記者王真魚攝）