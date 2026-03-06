雲豹「浪愛抱豹」主題週登場！粉紫漸層球衣亮相、週日抽女孩實戰簽名戰袍

▲雲豹攜手國內知名直播平台「浪LIVE」推出「浪愛抱豹」主題週。（圖／台啤雲豹提供）

桃園台啤永豐雲豹本週末將於中壢國民運動中心迎接馬年首次主場賽事，並攜手國內知名直播平台「浪LIVE」推出「浪愛抱豹」主題週，球員們將換上全新設計的粉紫漸層特色主題球衣，同時主場TBL STORE商店也推出多款戀愛系周邊商品與滿額贈活動，週日賽後更將壓軸舉辦「浪LIVE電豹女」實戰簽名球衣抽獎，為球迷帶來不容錯過的夢幻好禮。

本週末雲豹全員將換上「浪愛抱豹」主題款球衣登場，以象徵戀愛氛圍的粉紅色系為主軸，搭配優雅紫色幾何圖形設計，展現甜美與動感兼具的視覺風格。球衣胸前「LEOPARDS」字樣與背號採用獨特漸層工藝，在球場燈光照射下如水晶稜鏡般閃耀奪目，側邊則以無縫流線設計呈現，象徵球隊持續突破、勇往直前的動能，主題球衣單件售價1,280元，現場提供專屬熱壓服務，球迷可自由選擇全隊16位球員或24位女孩的背號，打造專屬於自己的浪漫戰甲。

呼應主題週濃厚的戀愛氛圍，主場TBL STORE上架多款戀愛系女孩應援商品，「女孩閃亮旋轉立牌盲袋」以特殊珠光設計華麗登場，共推出四款不同款式，精心設計讓女孩們彷彿隨時為球迷帶來專屬舞台演出，此外「戀愛緊豹」女孩系列商品也同步開賣，包括應援巾、真愛簽名板與小燈旗等人氣周邊，且為回饋進場支持的球迷，本週六賽事於TBL STORE凡消費滿500元，即可獲得限量「女孩主視覺特典」一張，季票會員則可免費兌換(限量30張)，邀請球迷進場選購女孩應援新品，收藏專屬本次主題週的甜蜜紀念。

週日賽後更將迎來本週壓軸活動「女孩實戰簽名球衣抽獎」，當日於TBL STORE消費滿2,000元即可獲得摸彩券一張(可累贈)，只要在第四節終場前將摸彩券投入摸彩箱，就有機會在賽後抽中當日20位女孩的「實戰簽名球衣」，把最香的大獎直接豹回家。

「浪愛抱豹」聯名主題週在賽前與中場時段，更有多位人氣主播與女孩接力帶來電力滿載的「甜心秀」演出，為中壢主場增添滿滿粉紅魅力，同時深受好評的「豹達桃園」里民入場優惠也持續實施，誠摯邀請在地球迷前進中壢主場，一同享受結合戀愛氛圍與熱血籃球的週末盛宴。

