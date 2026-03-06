大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

記者楊舒帆／日本東京報導

大谷翔平在日本打擊練習尾聲終於現身，現場響起陣陣歡呼聲，合計大谷翔平練打，合計4組約10轟，各國媒體都聚集在一、三壘測，一睹他怪力展示，中華隊球員也站出休息室，一整排觀看。

▲大谷翔平。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大谷翔平打擊練習，中華隊場邊圍觀。（圖／記者林敬旻攝）

中華隊球員紛紛跑出休息室觀看大谷翔平打擊練習，包含陳傑憲、胡智爲、宋晟睿、張政禹、李灝宇、陳晨威、陳冠宇等，李灝宇還在休息室前模仿他的打擊姿勢。

根據日媒《體育日本》報導，下午5點25分，大谷出現在球場時，現場立即爆出一陣驚呼聲。進行自由打擊時，只要大谷踏入打擊區，球場氣氛就更加熱烈。

日媒也觀察到中華隊也有數名球員走到三壘側休息區前觀看。大谷在21次揮棒中擊出10支越過全壘打牆的長打，其中包括2支擊中球場大螢幕、2支擊中看板的全壘打，推測飛行距離達150公尺級，場面十分震撼。看台上不少球迷舉起手機拍攝，並發出驚嘆聲。當最後一球飛入看台後，大谷面帶笑容與日本隊隊友擊拳致意，在球迷與兩隊球員興奮的目光中快步返回休息區。

這次震撼的打擊練習也在網路上引發熱烈討論，球迷紛紛留言表示：「大谷狀態完全準備好了！」、「打球速度太誇張了…」、「最後和隊友擊拳的畫面好感動」、「日本球員和台灣球員都很興奮」、「太猛了！」、「擊球聲根本是另一個次元」。

▲大谷翔平打擊練習，中華隊場邊圍觀。（圖／記者林敬旻攝）