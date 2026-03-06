運動雲

上屆MVP已過去！張育成今戰日本：要打出更好的表現

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事6日晚間上演台日大戰。面對由多名日職與大聯盟好手組成的日本隊，中華隊主力打者張育成表示，自己會全力打出最好表現，希望能比上屆拿下MVP時的成績更好，也期待全隊打線能夠串聯，爭取攻下更多分數。

▲WBC中華隊張育成。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊張育成。（圖／記者林敬旻攝）

張育成在2023年經典賽奪下預賽A組最有價值球員以及全明星隊一壘手，本屆再次披上中華隊戰袍。他表示，上一屆的成績已經成為過去，「上一屆MVP已經過去的事情，這次再度參戰，我會盡全力打出最好的成績，甚至比那時候好。」

談到即將面對由日職與大聯盟球星組成的日本隊，張育成表示，全隊已經做好準備迎戰強敵，「今天遇到最強的隊伍，我相信我們團隊已經準備好要迎接跟他們對戰。」他也提到打擊策略，希望能把握投手失投球，「盡量打好投手投出來的失投球，掌握度高一點，希望我們打者可以有很好的串聯，攻下很多分數，拿下這場比賽。」

對於球隊接連出現2名傷兵狀況，張育成坦言確實令人遺憾，但仍對團隊戰力充滿信心，「雖然我們球隊有兩個傷兵，而且都是球隊很重要的人物，自己也會覺得很可惜。」他強調，能夠入選經典賽的球員都具備一定能力，「當教練團選擇我們的時候，就是因為我們有能力，我相信大家不會因為兩個隊友受傷就覺得打線變得薄弱。」

張育成也鼓勵隊友彼此支持、共同應戰，「我們球員都會相信彼此，扶持彼此，大家肩膀靠著肩膀、手牽著手，把後面的比賽打好。」

至於在東京巨蛋幾乎全場日本球迷的客場氛圍下作戰，張育成則表示不會受到太大影響，「對於主客場來說沒有什麼特別，棒球其實都一樣，球來就打。」他也強調，全隊會專注在場上的每一個細節，「今天對日本，觀眾幾乎都是日本人，我們就是好好守好每一球、打好每一球，希望可以順利拿下這場比賽。」

