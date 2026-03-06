運動雲

為何台日戰派鄭浩均先發？曾豪駒：旅外後他是中職最好的投手！

▲▼ 中華隊總教練曾豪駒 。（圖／讀賣新聞提供）

▲中華隊總教練曾豪駒 。（圖／讀賣新聞提供）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事，台灣今晚對決日本隊，派出先發投手「美美」鄭浩均掛帥先發。此戰由他先發，而不是外界猜測的古林睿煬或其他投手，總教練曾豪駒直言，「他是我們中職最頂尖的投手，他有他的能力。」

曾豪駒表示，中華隊投手群中包括古林睿煬、徐若熙以及鄭浩均都是陣中頂尖的投手，「相信這場選擇美美，是因為他有他的能力。」

他也補充，隨著古林與徐若熙旅外發展，目前鄭浩均可說是中職最好的投手之一，因此給予他這場先發任務。

至於昨晚傷了陳傑憲，曾豪駒透露，目前仍以觀察為主，「傑憲今天在場上會做他可以做的範圍活動，目前就是以代跑為主，後續會再看打擊、守備狀況再觀察。」球隊也會持續評估他的恢復情況，再決定是否能恢復正常出賽。

中華隊接連出現2名傷兵，是否對球隊氛圍帶來影響。曾豪駒坦言，開賽就傷兩名選手，一定有些落差，包括戰力，過去也相信球隊能夠繼續團結應戰，「我相信剩下的選手，會帶著他們的意志跟精神，繼續把後面的賽事每一場盡力贏下來。」

今晚迎戰上屆經典賽冠軍日本隊，明天則是「晚接午」的賽程，屆時交手捷克，對於投手戰力是否會有所保留，曾豪駒強調，目前球隊重心仍放在眼前的比賽，「我覺得我們會先想到今天怎麼樣打這場比賽，其餘等結束完再做細膩的規畫。」

關鍵字： WBC鄭浩均中華隊日本隊棒球2026WBC2026WBC中華隊

推薦閱讀

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐 陳傑憲未先發、費仔第二棒

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐 陳傑憲未先發、費仔第二棒

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

快訊／澳洲隊單場又雙響！預賽第2戰5比1擊潰捷克、預賽收下2連勝

快訊／澳洲隊單場又雙響！預賽第2戰5比1擊潰捷克、預賽收下2連勝

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

【細節交代滿滿】老公要去支持中華隊！寫一周行事曆提醒老婆

