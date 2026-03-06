為何台日戰派鄭浩均先發？曾豪駒：旅外後他是中職最好的投手！





▲中華隊總教練曾豪駒 。（圖／讀賣新聞提供）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事，台灣今晚對決日本隊，派出先發投手「美美」鄭浩均掛帥先發。此戰由他先發，而不是外界猜測的古林睿煬或其他投手，總教練曾豪駒直言，「他是我們中職最頂尖的投手，他有他的能力。」

曾豪駒表示，中華隊投手群中包括古林睿煬、徐若熙以及鄭浩均都是陣中頂尖的投手，「相信這場選擇美美，是因為他有他的能力。」

他也補充，隨著古林與徐若熙旅外發展，目前鄭浩均可說是中職最好的投手之一，因此給予他這場先發任務。

至於昨晚傷了陳傑憲，曾豪駒透露，目前仍以觀察為主，「傑憲今天在場上會做他可以做的範圍活動，目前就是以代跑為主，後續會再看打擊、守備狀況再觀察。」球隊也會持續評估他的恢復情況，再決定是否能恢復正常出賽。

中華隊接連出現2名傷兵，是否對球隊氛圍帶來影響。曾豪駒坦言，開賽就傷兩名選手，一定有些落差，包括戰力，過去也相信球隊能夠繼續團結應戰，「我相信剩下的選手，會帶著他們的意志跟精神，繼續把後面的賽事每一場盡力贏下來。」

今晚迎戰上屆經典賽冠軍日本隊，明天則是「晚接午」的賽程，屆時交手捷克，對於投手戰力是否會有所保留，曾豪駒強調，目前球隊重心仍放在眼前的比賽，「我覺得我們會先想到今天怎麼樣打這場比賽，其餘等結束完再做細膩的規畫。」