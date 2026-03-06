井端警戒鄭浩均直球威力　喊話日本隊主動出擊

▲中華隊投手鄭浩均。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導



2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事持續進行，日本隊6日將與中華隊交手。賽前日本隊總教練井端弘和接受媒體訪問時談到台灣隊，特別點名先發投手鄭浩均，直言他身材高大、直球具有威力，搭配卡特球與指叉球等變化球，「是一位不容易自己陷入困局的投手」，日本隊必須主動出擊。

井端指出，鄭浩均整體條件相當出色，「我的印象是他個子很高，直球非常有力量，還有一些很細膩的變化球，像卡特球與指叉球。」他認為對方並不是那種容易自己出現亂流的投手，因此日本隊打線必須更積極進攻，「我們會瞄準他來攻擊，也會全力以赴，不會讓這場比賽輸掉。」

對於中華隊在前一戰吞敗後的狀況，井端也表示，日本隊同樣抱持必須取勝的心態面對每一場比賽，「我們也沒有退路，每一場都會全力以赴。」

談到球隊迎接正賽開打的心情，井端表示，終於迎來正式比賽，確實感到相當振奮。他也向全隊28名球員喊話，希望大家團結一致，「不論是防守、進攻，都要全員一心地戰鬥。」

井端透露，在看過球員前一天的練習狀況後，認為球隊已經做好充分準備，「該做的準備都完成了，各種戰況模擬也都做過，所以昨天其實睡得很好。」

至於首戰先發交給王牌山本由伸，他表示期待對方能投出帶動球隊氣勢的內容，「希望他能像平常一樣，在投手丘上堂堂正正地投球。」

對於外界關注的大谷翔平打序安排，井端則賣關子笑說，「再過一個多小時大家就會知道了，請再期待一下。」

談到國際賽的作戰策略，井端強調「主動進攻」的重要性。他指出，經典賽有投球數限制，投手輪替節奏快，因此只要是能攻擊的球就應該果斷出手，「所謂進攻不只是揮棒，也包括根據場上狀況做出正確的打擊選擇。」

井端最後向球員喊話，希望大家不要在大賽氛圍下畏首畏尾，「最怕的就是讓比賽莫名其妙地流走。希望從比賽開始的第一球起，就抱著全員壓上的勇氣去戰鬥。」

▲經典賽日本隊，監督井端弘和 。（圖／讀賣新聞提供）

