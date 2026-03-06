陳傑憲纏繃帶現身　缺陣台日大戰坦言不甘心：不想辜負台灣球迷...

運動雲

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事6日上演台日大戰，中華隊隊長陳傑憲賽前被目擊左手手指貼著膠帶進入球場，傷勢狀況備受關注。稍早中華隊公布先發打線，陳傑憲並未列入先發名單，由林安可頂替先發右外野。

▲中華隊陳傑憲受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲受訪。（圖／記者林敬旻攝）

陳傑憲在5日對澳洲之戰6局上第3打席遭觸身球擊中左手食指，當場退場接受治療。離場時手指已包紮繃帶，隨後前往醫院檢查。賽後總教練曾豪駒表示，球隊防護員當下已先進行緊急處置，但詳細狀況仍需進一步觀察，「更詳細的情況要等隔天才會知道。」

中華隊隨後更新傷勢狀況，隨隊醫生表示，陳傑憲左手食指遠端出現骨裂，目前先以石膏固定，並已前往醫院接受檢查，後續情況仍待檢查結果確認。

身為中華隊隊長與打線核心，陳傑憲原本多半擔任第3棒重任，如今確定未先發出賽，對球隊戰力勢必造成一定影響。他賽前受訪坦言內心相當不甘心，但仍會尊重教練團與防護員的評估。

▲中華隊陳傑憲受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲受訪。（圖／記者林敬旻攝）

「我很不甘心啦，我說的不甘心是指在這種情況下受傷。大家都知道我的個性，不可能那麼簡單就想結束今天。」陳傑憲表示，目前仍持續觀察身體狀況，在能力所及的範圍內仍希望爭取上場機會，「我很期待明天、後天如果有機會能夠上場表現。」

他也強調，自己想上場並不只是為了個人，「我不是為了我自己，也是為了團隊，也不想辜負遠從台灣來的球迷對我的期待。」不過他也表示，一切仍會以球隊整體考量為優先，「這是國家隊的比賽，不是我自己說了算，我相信總教練這邊會有安排，我會尊重教練團和防護員的判斷。」

談到原本期待的台日大戰，陳傑憲坦言很希望能在場上與日本隊球星交手，「像山本由伸這樣的投手，他的能力大家都知道，我很希望能在場上跟日本隊選手競爭。」他也提到包括大谷翔平、鈴木誠也等旅美球星，「亞洲選手要到美國打拚並不容易，我很尊重他們，能穿上這件國家隊球衣對我來說也是一種榮幸。」

雖然此役無法先發出賽，陳傑憲表示仍會在場邊全力支持隊友，「今天就在場下看著隊友們努力比賽，也希望能從比賽中觀察一些東西。」

對於昨天替補上場的年輕外野手宋晟睿，陳傑憲也給予鼓勵。他表示，宋晟睿年紀輕輕就能在經典賽舞台對上世界級選手，是很寶貴的經驗，「我很欣賞他的能力，希望藉由這次國際賽吸收更多經驗，未來更有信心站在場上為台灣爭取榮耀。」

▲陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放

