三振大谷的捷克工程師投手可能再對日本　同一顆球K掉澳洲巴札納

▲▼捷克工程師右投薩托利亞（Ondřej Satoria）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克工程師右投薩托利亞（Ondřej Satoria）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）東京分組賽今（6）日持續進行，捷克稍早以1比5不敵澳洲，不過曾在上屆賽事從大谷翔平手中奪下三振的捷克工程師右投薩托利亞（Ondřej Satoria），此役後有望在接下來對日本之戰再度登板。

薩托利亞此戰在4局1人出局、二壘有人時登板救火，先以約110公里曲球讓溫格羅夫（Rixon Wingrove）擊出右外野飛球出局，接著再以111公里曲球三振前一戰對中華隊敲出2分砲的帕金斯（Robbie Perkins）。

第5局薩托利亞續投，雖對伯克（Chris Burke）投出保送，但隨後讓肯納利（Tim Kennelly）擊出投手前雙殺打，再讓2024年MLB選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）擊出游擊滾地球出局。

薩托利亞之後再投6、7局，僅被敲出1支安打後退場，全場投3.2局、用48球，被敲1安、送出3次三振與1次四壞保送，沒有失分。

捷克總教練哈吉姆（Pavel Hadzim）賽後表示，「我們讓他在48球退場，是為了保留他在對日本戰登板的可能性。」若投滿50球，他將無法在日本戰登板。

值得一提的是，本業為電氣工程師的薩托利亞已決定在本屆賽事後從國家隊退役，他賽後表示，「今天的投球不錯，但球隊輸了，當輸球時，就不會去在意自己投得怎麼樣。」

薩托利亞也透露，比賽中對巴札納投出的關鍵球是一顆變速球，並稱那是「自己最好的球種」，也是他在上屆WBC對大谷翔平投出三振時所使用的球路。

