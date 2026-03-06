台日大戰今6點開打　台灣運彩最新賠率出爐、美博彩網站一面倒看好日本

▲WBC中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入關鍵對決，中華隊首戰不敵澳洲後，今（6日）晚間6點將在東京巨蛋正面挑戰衛冕軍日本代表隊「侍 JAPAN」。面對擁有大聯盟超豪華陣容的日本隊，國際博弈市場呈現出一面倒的態勢。台灣運彩也顯示日本隊被認為有極高機率勝出，而美國知名博弈網站更甚至還分析可能出現「扣倒（提前結束比賽）」的比賽。

今晚台日大戰，台灣運彩未開出不讓分盤，目前僅開出讓分盤、大小盤及單雙玩法，截至6日中午12時20分，讓分盤為日本讓4.5分賠率1.52，台灣隊受讓4.5分賠率1.95，普遍看好日本隊獲勝。大小盤的部分，總分大於7.5分，賠率為1.52，總分小於7.5分賠率則為1.95；總分單數賠率為1.57，雙數則為1.78，台灣運彩也提醒民眾，本場賽事中華隊是後攻的主場球隊，投注時請特別注意。

▲台灣運彩「世界棒球經典賽 日本@中華台北」賽事讓分和大小玩法賠率。（圖／台灣運彩提供）

相較於國內盤口，國際博弈網站的數據更為極端。美國知名體育博弈網站「BetMGM」開出的最新賠率，日本隊的勝負盤來到驚人的「-1000」，而中華隊的賠率則是「+650」。BetMGM 的分析指出，日本隊本場派出剛奪下世界大賽MVP的強投山本由伸掛帥先發，加上陣中擁有大谷翔平、鈴木誠也與吉田正尚等大聯盟球星組成的「夢幻打線」，獲勝幾乎被視為毫無懸，海外輿論甚至引用WBC預賽的提前結束規則，認為若日本打線全面爆發，中華隊恐面臨7局領先10分的提前終局考驗。

面對國際媒體與賭盤的看輕，已無退路的中華隊今晚力求在山本由伸的手中尋求突破口，找回首戰失利後的士氣，接下來3場比賽更需要全台球迷集氣，祈願中華隊過關斬將挺進8強。