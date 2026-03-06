「帽子商人」將先發對中華隊　捷克左投有旅美小聯盟背景

▲左投諾瓦(Jan Novak)。（圖／IG:janstao）

記者楊舒帆／日本東京報導

世界棒球經典賽捷克隊6日以1比6不敵澳洲，吞下小組2連敗，7日中午將與中華隊交手。捷克隊預計推出左投諾瓦克（Jan Novak）先發，這位曾待過美國小聯盟巴爾的摩金鶯體系的投手，不僅具備國際賽經驗，平時更是一名自營商，與朋友合作經營客製化帽子生意，是捷克隊「棒球非全職」特色的代表人物之一。

捷克此次推出的先發左投諾瓦克，過去曾被視為捷克聯賽最具代表性的強投之一。他曾效力於美國小聯盟金鶯體系，但一度因手肘傷勢休息兩年，之後重返球場，並早在2012年世界棒球經典賽資格賽就曾代表捷克出賽。

2025年歐洲棒球錦標賽中，他投7.1局送出9次三振，展現不錯壓制力。最近一季聯賽則繳出3勝1敗、防禦率4.40，43局投球送出42次三振，是捷克陣中少數具備穩定三振能力的投手。

事實上，捷克國家隊一向以「斜槓球員」聞名，許多球員平時都有正職工作，棒球並非唯一職業。除了諾瓦克是自營商外，隊內還有場地管理員、核電廠工程師、會計師，以及捷克棒球協會宣傳團隊職員等各行各業成員。

這也成為捷克隊在國際賽備受關注的特色之一。至於捷克棒球發展，最早可追溯至YMCA夏令營活動延續而成的社團文化，1947年開始有捷克文棒球規則譯本，1960年代後棒球與壘球競賽逐漸成形，1993年捷克獨立後，職業化與聯賽體系也更加完整，逐步奠定今日棒球基礎。