經典賽周邊瘋搶大谷、山本！娃娃機價格翻倍　扭蛋拚中華隊款式

▲經典賽周邊。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）在東京巨蛋點燃戰火，各國全力爭取晉級8強，場內比賽激烈，場外商機同樣火熱。東京巨蛋周邊店家紛紛搭上賽事熱潮，其中一間夾娃娃機店甚至在賽事開打後直接調整價格，吸引不少球迷駐足嘗試。

▲▼經典賽周邊，價錢翻倍的娃娃機。（圖／記者王真魚攝）

4日賽事尚未開打時，該店夾娃娃機統一為100日圓夾一次，機台內擺放不少日本武士隊相關景品，包括抱枕、巨大帽子與三麗鷗聯名小吊飾等。不過到了5日賽會正式開幕後，靠近門口的大型機台全部改為200日圓夾一次，原本擺放公仔與玩偶的機台也全面更換為經典賽相關景品，雖然部分內容重複，但滿滿的WBC元素仍吸引球迷挑戰，希望帶回紀念品。

▲經典賽周邊商品。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽周邊商品。（圖／記者楊舒帆攝）

除了夾娃娃機店，東京巨蛋周邊官方商品店也天天出現排隊人潮，大谷翔平與山本由伸的娃娃最為熱賣，樂高吊飾等周邊商品也相當搶手。中華隊商品區則聚集不少台灣球迷挑選紀念品，其中印有經典賽LOGO的棒球甚至被掃購一空。球迷表示，東京巨蛋販售的商品種類比晴空塔與澀谷宮下公園還要豐富，中華隊商品包含T恤、毛巾、徽章、鑰匙圈、冰箱貼與旗幟等一應俱全。

▲經典賽周邊商品，中華隊扭蛋。（圖／記者楊舒帆攝）

扭蛋區同樣成為球迷「撒錢」的熱門地點，中華隊被分配在C、D組的黃色機台，內容包括徽章與吊飾等紀念商品。有球迷在現場幸運轉到陳傑憲款式時，忍不住興奮驚呼，也讓現場氣氛更加熱絡。

▲經典賽周邊商品，扭蛋4日拍照，後續有改位置。（圖／記者楊舒帆攝）