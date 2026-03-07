運動雲

>

經典賽周邊瘋搶大谷、山本！娃娃機價格翻倍　扭蛋拚中華隊款式

▲經典賽周邊。（圖／記者王真魚攝）

▲經典賽周邊。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）在東京巨蛋點燃戰火，各國全力爭取晉級8強，場內比賽激烈，場外商機同樣火熱。東京巨蛋周邊店家紛紛搭上賽事熱潮，其中一間夾娃娃機店甚至在賽事開打後直接調整價格，吸引不少球迷駐足嘗試。

▲經典賽周邊。（圖／記者王真魚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼經典賽周邊，價錢翻倍的娃娃機。（圖／記者王真魚攝）

▲經典賽周邊。（圖／記者王真魚攝）

4日賽事尚未開打時，該店夾娃娃機統一為100日圓夾一次，機台內擺放不少日本武士隊相關景品，包括抱枕、巨大帽子與三麗鷗聯名小吊飾等。不過到了5日賽會正式開幕後，靠近門口的大型機台全部改為200日圓夾一次，原本擺放公仔與玩偶的機台也全面更換為經典賽相關景品，雖然部分內容重複，但滿滿的WBC元素仍吸引球迷挑戰，希望帶回紀念品。

▲經典賽周邊商品。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽周邊商品。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽周邊商品。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽周邊商品。（圖／記者楊舒帆攝）

除了夾娃娃機店，東京巨蛋周邊官方商品店也天天出現排隊人潮，大谷翔平與山本由伸的娃娃最為熱賣，樂高吊飾等周邊商品也相當搶手。中華隊商品區則聚集不少台灣球迷挑選紀念品，其中印有經典賽LOGO的棒球甚至被掃購一空。球迷表示，東京巨蛋販售的商品種類比晴空塔與澀谷宮下公園還要豐富，中華隊商品包含T恤、毛巾、徽章、鑰匙圈、冰箱貼與旗幟等一應俱全。

▲經典賽周邊商品。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽周邊商品，中華隊扭蛋。（圖／記者楊舒帆攝）

扭蛋區同樣成為球迷「撒錢」的熱門地點，中華隊被分配在C、D組的黃色機台，內容包括徽章與吊飾等紀念商品。有球迷在現場幸運轉到陳傑憲款式時，忍不住興奮驚呼，也讓現場氣氛更加熱絡。

▲經典賽周邊商品。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽周邊商品，扭蛋4日拍照，後續有改位置。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： WBC東京巨蛋經典賽娃娃機周邊商品

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平賽前見到王貞治　「1動作」全場看呆狂讚：難怪人見人愛

大谷翔平賽前見到王貞治　「1動作」全場看呆狂讚：難怪人見人愛

「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

台日戰震撼教育！網嘆等級差太多　台南Josh發聲

台日戰震撼教育！網嘆等級差太多　台南Josh發聲

今晚唯一2次上壘！鄭宗哲努力纏鬥　山本投到滿壘懊惱爆粗口

今晚唯一2次上壘！鄭宗哲努力纏鬥　山本投到滿壘懊惱爆粗口

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平曬「日本武士圓陣」照！滿貫砲轟炸後霸氣宣告：明天見

大谷翔平曬「日本武士圓陣」照！滿貫砲轟炸後霸氣宣告：明天見

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

源田壯亮講評壞笑爆料！目睹大谷滿貫彈全隊淡定呼：大谷翔平又在「大谷」了

源田壯亮講評壞笑爆料！目睹大谷滿貫彈全隊淡定呼：大谷翔平又在「大谷」了

【枕頭縮水了...】狗狗硬要躺小抱枕上　整隻蜷縮成一團超萌XD

熱門新聞

大谷翔平賽前見到王貞治　「1動作」全場看呆狂讚：難怪人見人愛

「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

台日戰震撼教育！網嘆等級差太多　台南Josh發聲

今晚唯一2次上壘！鄭宗哲努力纏鬥　山本投到滿壘懊惱爆粗口

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷翔平曬「日本武士圓陣」照！滿貫砲轟炸後霸氣宣告：明天見

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

2鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

3台日戰震撼教育！台南Josh發聲

4鄭宗哲纏鬥功力太狂　山本投到爆粗口

5大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

最新新聞

1中華隊今搶救晉級希望！打線快醒醒

2柳賢振睽違多年重返國家隊再戰WBC

3韓媒：自稱「史上最強」中華隊陷淘汰危機

4大谷轟炸台灣寫紀錄！25分鐘快速閃人

5經典賽周邊瘋搶大谷、山本！娃娃機價格翻倍

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明(更1)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

陳傑憲纏繃帶現身！缺陣台日大戰　坦言不甘心：不想辜負台灣球迷...

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

【快喘不過氣】塑膠工廠大火黑煙蔽天！ 臭味狂飄居民哀嚎

【父子同款驚恐臉】爸抱1歲嬰玩溜滑梯　同步嚇到一看就是親生的XD

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366