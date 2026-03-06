運動雲

>

WBC台日戰即將登場！山本由伸最早抵達　提前5小時備戰

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊先發投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）東京分組賽持續進行，今（6）日晚間將迎來日本與台灣的焦點對決，預計先發登板的日本王牌山本由伸，在比賽開始前便展現高度專注，最早抵達球場準備。

根據日媒報導，山本午間以私服現身東京巨蛋，成為日本隊全隊最早抵達球場的球員，距離比賽開始仍有約5小時，他便已進入球員休息室展開準備，與其他球員採取不同的調整節奏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

山本一向以賽前準備嚴謹聞名，在效力洛杉磯道奇時，他就以提早到場進行訓練與身體調整著稱，而這樣的習慣也受到隊友影響，山本過去曾提到，道奇傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）對他的啟發相當深刻。

山本曾表示，「氣氛真的很不一樣，當我走進訓練室時看到柯蕭正在練習，他非常努力，我看到後就想，像這樣的球員能夠在18年間持續活躍是有原因的。」

值得一提的是，山本前一天的調整也與球隊分開進行，如今在與中華隊的關鍵戰役前提早進場，顯示他對這場先發登板格外重視。

今晚山本將肩負日本隊先發重任，在東京巨蛋迎戰台灣打線，他的投球表現也被視為左右比賽走向的重要關鍵。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊2026WBC日韓2026WBC列強山本由伸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐 陳傑憲未先發、費仔第二棒

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐 陳傑憲未先發、費仔第二棒

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

快訊／澳洲隊單場又雙響！預賽第2戰5比1擊潰捷克、預賽收下2連勝

快訊／澳洲隊單場又雙響！預賽第2戰5比1擊潰捷克、預賽收下2連勝

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人

熱門新聞

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐 陳傑憲未先發、費仔第二棒

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

快訊／澳洲隊單場又雙響！預賽第2戰5比1擊潰捷克、預賽收下2連勝

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

2經典賽陳傑憲傷勢添變數

3台灣長久弱點曝　日媒揭換投策略

4澳洲隊單場又雙響　擊敗捷克收2連勝

5算職業球員嗎？平野惠一談台灣棒球

最新新聞

1最大戶外螢幕直播台日大戰　盧秀燕喊話：要飲日嗑日

2台日戰派鄭浩均先發　曾總曝想法

3中華隊戰日本「沒贏球機會？」體育大叔：那倒未必

4大谷帥氣上班路！打一棒？井端不說

5井端警戒鄭浩均直球　日本要主動出擊

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

9局最後反攻留下殘壘！　台灣首戰0比3不敵澳洲

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

「帶著李灝宇的不甘心迎接4戰」！　吳念庭感性喊話

吃肉圓挺台灣隊！彰化縣府直播經典賽　保險經理帶隊加油

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

【89猴湊一對】男違停路中比中指譙三字經　金髮女上車前眼抽筋瞪5秒

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

直播遭私生連環叩　aespa寧藝卓：別再打了！

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

陳子強爆感情風波後首露面　回應「一切交給公司處理」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366