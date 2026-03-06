WBC台日戰即將登場！山本由伸最早抵達　提前5小時備戰

▲日本隊先發投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）東京分組賽持續進行，今（6）日晚間將迎來日本與台灣的焦點對決，預計先發登板的日本王牌山本由伸，在比賽開始前便展現高度專注，最早抵達球場準備。

根據日媒報導，山本午間以私服現身東京巨蛋，成為日本隊全隊最早抵達球場的球員，距離比賽開始仍有約5小時，他便已進入球員休息室展開準備，與其他球員採取不同的調整節奏。

山本一向以賽前準備嚴謹聞名，在效力洛杉磯道奇時，他就以提早到場進行訓練與身體調整著稱，而這樣的習慣也受到隊友影響，山本過去曾提到，道奇傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）對他的啟發相當深刻。

山本曾表示，「氣氛真的很不一樣，當我走進訓練室時看到柯蕭正在練習，他非常努力，我看到後就想，像這樣的球員能夠在18年間持續活躍是有原因的。」

值得一提的是，山本前一天的調整也與球隊分開進行，如今在與中華隊的關鍵戰役前提早進場，顯示他對這場先發登板格外重視。

今晚山本將肩負日本隊先發重任，在東京巨蛋迎戰台灣打線，他的投球表現也被視為左右比賽走向的重要關鍵。