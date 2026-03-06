捷克左投先發戰中華隊　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

記者楊舒帆／日本東京報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊7日將與捷克交手，捷克總教練哈吉姆（Pavel Hajim）在6日中午捷克對澳洲賽後，直接宣布隔日將由左投諾瓦克（Jan Novak）先發登板，迎戰中華隊打線。

▲捷克總教練哈吉姆（Pavel Hajim）。（圖／記者楊舒帆攝）

談到對中華隊的印象，哈吉姆給予高度評價，他表示：「他們是世界12強棒球賽的冠軍，還有什麼好說的呢？能和他們比賽是我們的榮幸。」他也提到捷克曾在去年12強賽前赴台交流，對台灣棒球的發展印象深刻，「能看到台灣棒球的發展是一件很榮幸的事，那是一個令人難以置信的計畫，整個國家都非常熱愛棒球。我想我們對這項運動有著相似的熱情。我祝他們一切順利，但明天例外。」至於對戰策略，「我們有一些計劃，盡量壓低失分。」

捷克預計派出的先發投手諾瓦克在國際賽場已有一定經驗，也曾在捷克國內聯賽展現驚人的三振能力。根據捷克棒球網站《Milujeme Baseball》2021年4月的報導，當時效力於Sokol Hluboká nad Vltavou隊的諾瓦克，在該季前兩場先發皆狂飆12次三振，第三場先發對Draci隊時再送出11次三振，成為捷克聯賽史上首位在開季前三場先發都達成「雙位數三振」的投手，展現強大的壓制力。