「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）開打之際，日本與台灣再度於國際賽場狹路相逢，兩年前世界12強賽決賽曾敗給台灣的日本隊，此次再度碰頭備受矚目。而目前在中華職棒中信兄弟擔任總教練的平野惠一，近日也分享對「台灣棒球」的觀察，直言台灣球員潛力出色，但職業意識與環境仍有進步空間，同時也感受到台灣棒球人氣近年急速升溫。

平野在2022年加入中信兄弟，先擔任打擊暨內野統籌教練，2024年升任一軍總教練後率隊奪下台灣大賽冠軍，成為中華職棒史上第4位日本籍冠軍總教練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他回憶初到台灣時的印象指出，台灣球員身體條件與天賦十分出色，「潛力非常高、身體也強壯」，但對於訓練方法與職業意識的理解仍有不足。

「我當時甚至會想，這樣真的算是職業球員嗎？」平野坦言，自己曾多次向球員強調「職業是什麼」，他告訴球員，球迷願意花錢進場、購買周邊商品支持球隊，因此球員必須以職業態度回應這份期待，不只是在場上表現，也包括平時的準備與生活態度。

他也舉例，有些球員在練習時把球打進觀眾席後並不主動處理，甚至有人喝了一口寶特瓶水就隨手丟棄，平野因此提醒球員，球團提供的裝備與資源，都是建立在球迷支持之上，「如果沒有球迷的支持，球隊與球員都不可能存在」。

除了球員觀念，平野也對球團經營提出建議，包括提升球場娛樂性與增加球迷互動，例如在週末開放部分練習給球迷觀看，他認為「被看見」能讓球員更有自覺，也有助於打造更成熟的職業環境。

在球隊戰績方面，平野上任首年便帶領中信兄弟拿下隊史最多70勝，並奪得台灣大賽冠軍，不過他坦言奪冠當下並未流下感動的眼淚，因為仍認為球隊還沒有完全成為理想中的「真正職業球團」。

「穿上這件球衣就沒有終點，奪冠的下一秒，我想到的是明年要連霸。」平野表示，台灣棒球仍有很大成長空間，而自己也希望持續為台灣棒球的發展貢獻力量。

事實上，台灣棒球近年確實出現明顯成長，過去曾因假球事件而陷入低潮的中華職棒，如今觀眾人數逐年上升，2025年賽季更首次突破300萬人次，平均每場觀眾數也達到低迷時期的約5倍，加上台灣在2024年世界12強賽奪冠，讓整體棒球熱度再度升高。

對於即將到來的WBC賽事，平野表示，日本與台灣都承受高度關注，但他認為棒球除了勝負之外，更重要的是能否帶給球迷感動，「我希望球員能打出讓人想繼續支持的棒球。」

身在台灣執教的平野，也期待透過棒球成為台日兩地交流的橋樑，並持續見證台灣棒球的成長。