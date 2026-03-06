陳柏毓挨轟自責快落淚！古林睿煬休息室「摸頭殺」暖心安慰

▲中華隊投手陳柏毓挨轟失2分。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）正式點燃戰火，中華隊今日於東京巨蛋迎戰澳洲隊，最終以0:3遺憾吞敗。比賽關鍵發生在5局下半，中繼投手陳柏毓挨了一發兩分砲，成為勝負分水嶺。退場後，轉播鏡頭捕捉到陳柏毓在休息室神情落寞、眼角泛淚，一旁的學長古林睿煬隨即伸出手輕輕摸頭給予安慰，暖心互動的畫面近期也在社群平台上瘋傳。

昨日的台澳大戰，中華隊王牌先發徐若熙在前4局展現強大壓制力，封鎖澳洲隊打線力保不失，5局下教練團依原定計畫換上陳柏毓中繼，或許是首戰扛下國家隊重任的壓力巨大，陳柏毓上場後先投出觸身球，隨後被澳洲隊捕手柏金斯（Robbie Perkins）逮中一記失投球，擊出右外野方向的兩分砲，讓澳洲隊打破僵局取得領先，雖然陳柏毓隨後迅速穩定情緒，並投出2次三振結束該局，但最終仍承擔本場敗投。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳柏毓退場後坐在休息室最前緣，看起來情緒低落，不安地盯著前方。此時坐在隔壁的古林睿煬見狀，伸出手溫柔地摸了摸陳柏毓的頭，試圖平復學弟的心情。這一幕被轉播單位捕捉後，立即在Threads與各項社群媒體引發熱議。網友紛紛發文喊話「不要哭」、「這件球衣的重量真的太重了」、「哪有投手不掉分的」，更有許多溫暖留言提到「柏毓～平常那個愛笑的你呢，不要自責了，大家一起扛」，強調敗戰不應由個人承擔，力挺這群為國家奮戰的球員。

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

儘管首戰失利，中華隊隨後仍將面對日本、韓國等強敵，球迷們持續湧入陳柏毓的社群帳號留言鼓勵，希望他能吸收這次大賽的養分，轉化為成長的動力。