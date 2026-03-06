快訊／澳洲隊單場又雙響！預賽第2戰5比1擊潰捷克、預賽收下2連勝

運動雲

▲澳洲隊米德（Curtis Mead）敲出三分砲幫助球隊逆轉超前。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事持續在東京巨蛋如火如荼展開，昨日完封中華隊、率先在預賽取得開門紅的澳洲隊後，今（6日）在小組賽第2戰交手捷克隊，捷克2局下就率先突破澳洲先發左投亨德里克森（Josh Hendrickson），靠著高飛犧牲打先馳得點，不過澳洲隊在開賽慘吞7上7下後，於3局上展開反攻，靠著米德（Curtis Mead）中左外野三分砲，直接逆轉反以3比1領先，9局上澳洲又有攻勢，靠著陽春砲和安打串聯再添分數，最終以5比1擊敗捷克，預賽收下2連勝。

澳洲隊此役由左投亨德里克森先發，開賽他就連飆兩K送出三上三下，不過捷克隊2局上展開攻勢，馬丁切爾文卡（Martin Cervenka）敲出左外野深遠二壘安打，克魯普（Marek Chlup）選到保送，隨後捷克祭出犧牲觸擊成功推進站上二三壘，之後也靠著謬茲克（Martin Muzik）的高飛犧牲打率先破蛋，取得1比0領先澳洲。

而捷克先發右投翁德拉（Tomas Ondra）前2局完美壓制袋鼠軍團打線，3局上一上來就送出三振，讓澳洲7上7下，然而接下來柏克（Chris Burke）先突破他封鎖敲安，肯內利（Tim Kennelly）敲出滾地球，捷克雖然成功抓到往二壘跑的跑者，但傳一壘時卻發生失誤讓肯內利上壘，巴札納（Travis Bazzana）選到四壞保送，下棒米德一棒把小白球扛出中左外野大牆，一棒3分不僅幫助澳洲隊破蛋還直接將場上戰局逆轉。

接下來雙方牛棚輪番登場，從4到8局雙方都沒有再有分數進帳，不過9局上澳洲攻勢再起，面對捷克第3任投手強森（Ryan Johnson），澳洲霍爾（Alex Hall）左中外野陽春砲，幫助球隊再下一城，戴爾（Jarryd Dale）緊接著敲出深遠安打，還一口氣跑上三壘，1出局後，柏金斯（Robbie Perkins）再補上適時安打，幫助澳洲隊再下一城，擴大到5比1領先，最後澳洲推出紐博恩（Mitch Neunborn）關門，他雖然一上來就送出四壞球保送，但最後回穩連抓3個出局數，幫助澳洲以4分差擊敗捷克，收下2連勝。

