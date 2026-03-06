山本由伸先發台日戰！美博彩公司賠率一面倒：首戰沒那麼重要

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事在東京巨蛋火熱展開，日本隊首戰將對上中華隊，賽前國際博彩公司普遍看好日本實力占優，甚至有日媒預測，比賽可能出現提前結束的情況。

日本隊此役預計由王牌山本由伸擔任先發投手，這位效力洛杉磯道奇的超級強投，去年在大聯盟與世界大賽都有亮眼表現，被視為日本隊本屆投手陣的重要支柱。

相較之下，中華隊在5日小組賽首戰以0比3不敵澳洲，打線受制於對方投手群，未能攻下分數，面對強敵日本，中華隊今天將力拚在小組賽拿下首勝。

美國體育博彩公司BetMGM公布本場比賽賠率，日本隊為「-1000」，而中華隊則為「+650」，顯示市場普遍認為日本隊在整體戰力上占有明顯優勢。

該公司甚至表示，「首場比賽可能沒有那麼重要，因為先發投手是山本由伸。」對這位世界大賽MVP投手展現極高信任，並預測「日本在這場比賽應該能夠輕鬆取得足夠分數」，認為日本隊在攻守兩端幾乎沒有弱點。

此外，BetMGM也特別提及WBC小組賽的「提前結束」規則，若比賽進行至5局時領先15分，或7局結束領先10分，比賽將直接結束。