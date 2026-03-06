WBC守護神成隱憂？　日本球評：若打進決賽恐需大谷登板關門

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，日本隊被視為奪冠熱門之一，不過日本棒壇評論界也指出，本屆日本隊投手陣最大的課題，可能出現在「終結者」的位置，甚至有人認為，如果日本打進決賽，或許需要大谷翔平登板關門。

在《Baseball Channel》節目《DJケチャップのMLBトークライブ》中，大聯盟評論家福島良一與播報員下村泰司討論到日本隊投手配置問題，其中話題之一便是，大谷是否可能在WBC決賽登板投球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與2023年WBC不同，大谷本屆賽事僅以指定打擊身分登錄，預定不登板投球，且依照現行規定，若要在比賽中登板投球，必須事先取得WBC主辦單位的特別許可，雖在制度上並非完全不可能，但實際操作難度相當高。

儘管如此，仍有不少球迷期待重現上一屆決賽「大谷對決Mike Trout」的經典畫面，福島在節目中也拋出一個耐人尋味的觀點，「如果日本真的打進決賽，最後一局若不是大谷上場投球，日本可能未必能贏。」

他進一步解釋，日本隊目前最缺乏的正是「絕對的終結者」，他表示，「日本想要贏球，最需要的是一位可以完全壓制對手的守護神，但現在這樣的投手並不存在。」

福島也回顧歷屆WBC的關鍵時刻，2006年首屆賽事由大塚晶文扛下終結者角色；2009年冠軍戰則由達比修有關門；而2023年WBC決賽，日本最終也是由大谷親自登板，三振「神鱒」楚奧特（Mike Trout）收下最後一個出局數。

然而本屆日本隊在終結者人選上出現變數，原本被視為關門投手候選的平良海馬、石井大智、松井裕樹皆因傷退出，使得牛棚配置出現空缺。

因此，日本隊最終會由誰扛下終結者角色，或是採取「依局面分工」的牛棚策略，也成為外界關注焦點，至於大谷是否可能在決賽登板，福島則認為機率極低，「大概只有1%的可能性。」