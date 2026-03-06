美媒點出日本隊優勢數據　WBC戰績30勝8敗展現「淘汰賽經驗」

▲日本隊山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）戰火點燃，各國強權齊聚角逐世界之巔，由賈吉（Aaron Judge）領銜組成的美國隊被認為擁有史上最豪華陣容之一，不過美國媒體也指出，日本隊仍具備足以阻止美國奪冠的重要優勢，其中最關鍵的因素，正是他們在WBC賽場長年累積的「淘汰賽經驗」。

根據美媒《Sports Illustrated》記者維杜奇（Tom Verducci）分析，美國隊本屆陣容星光熠熠，除了美聯MVP級球星外，投手群也包含國聯賽揚獎得主史金斯（Paul Skenes）等強投，整體戰力堪稱歷屆最強，然而在WBC賽制下，投手運用卻可能成為隱憂。

維杜奇指出，由於大會規定以及球團對球員健康的限制，投手在小組賽階段通常面臨嚴格的用球數限制，每場比賽大多不得超過65球，像史庫柏（Tarik Skubal）這類王牌投手，甚至可能只會在先發輪值中登板一次，當比賽進入關鍵時刻時，如何調度投手群將成為重大考驗。

此外，美國隊傳統上以長打火力見長，但在短期國際賽中，過度依賴長打也可能帶來風險，回顧2023年WBC決賽，美國隊雖然擊出多支長打，但在得點圈機會時仍出現雙殺與三振，攻勢未能有效延續。

相較之下，維杜奇指出日本隊最大的優勢，在於對「錦標賽型比賽」的理解與經驗，他表示，「最令人印象深刻的是，日本隊非常清楚如何在這種淘汰賽形式中作戰。」

數據也佐證了這項觀察，日本隊在WBC歷史戰績為30勝8敗，其中5場失利僅為1分差，而輸3分以上的比賽從未出現，顯示日本隊即使落敗，也往往能將比賽維持在極小差距。