運動雲

>

美媒點出日本隊優勢數據　WBC戰績30勝8敗展現「淘汰賽經驗」

▲日本隊山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）戰火點燃，各國強權齊聚角逐世界之巔，由賈吉（Aaron Judge）領銜組成的美國隊被認為擁有史上最豪華陣容之一，不過美國媒體也指出，日本隊仍具備足以阻止美國奪冠的重要優勢，其中最關鍵的因素，正是他們在WBC賽場長年累積的「淘汰賽經驗」。

根據美媒《Sports Illustrated》記者維杜奇（Tom Verducci）分析，美國隊本屆陣容星光熠熠，除了美聯MVP級球星外，投手群也包含國聯賽揚獎得主史金斯（Paul Skenes）等強投，整體戰力堪稱歷屆最強，然而在WBC賽制下，投手運用卻可能成為隱憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

維杜奇指出，由於大會規定以及球團對球員健康的限制，投手在小組賽階段通常面臨嚴格的用球數限制，每場比賽大多不得超過65球，像史庫柏（Tarik Skubal）這類王牌投手，甚至可能只會在先發輪值中登板一次，當比賽進入關鍵時刻時，如何調度投手群將成為重大考驗。

此外，美國隊傳統上以長打火力見長，但在短期國際賽中，過度依賴長打也可能帶來風險，回顧2023年WBC決賽，美國隊雖然擊出多支長打，但在得點圈機會時仍出現雙殺與三振，攻勢未能有效延續。

相較之下，維杜奇指出日本隊最大的優勢，在於對「錦標賽型比賽」的理解與經驗，他表示，「最令人印象深刻的是，日本隊非常清楚如何在這種淘汰賽形式中作戰。」

數據也佐證了這項觀察，日本隊在WBC歷史戰績為30勝8敗，其中5場失利僅為1分差，而輸3分以上的比賽從未出現，顯示日本隊即使落敗，也往往能將比賽維持在極小差距。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

李灝宇入列MLB春訓新秀對抗賽　側腹傷恢復狀況成關鍵

李灝宇入列MLB春訓新秀對抗賽　側腹傷恢復狀況成關鍵

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

羅伯斯曝山本由伸投球限制！中華隊拚「韌性消耗戰」

快訊／澳洲隊單場又雙響！預賽第2戰5比1擊潰捷克、預賽收下2連勝

快訊／澳洲隊單場又雙響！預賽第2戰5比1擊潰捷克、預賽收下2連勝

警戒台灣投手！井端點出中華隊最大威脅　日本盼先得分掌握主導

警戒台灣投手！井端點出中華隊最大威脅　日本盼先得分掌握主導

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

熱門新聞

經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG強調彼此尊重：突發狀況在所難免

台澳戰主審好球帶惹議！超狂國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

大谷翔平來了！台日大戰前夕發文「只留2符號」　背後寓意曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽陳傑憲傷勢添變數

2台灣長久弱點曝　日媒揭換投策略

3網友爆幫澳情蒐台灣　運動部回應

4球迷出征澳洲投手　陳傑憲IG發聲：彼此尊重

5台澳戰好球帶被轟爆！澳洲竟受惠17次

最新新聞

1對決山本由伸！「中華隊只要1表現」就算贏　網狂呼

2澳洲隊單場又雙響　擊敗捷克收2連勝

3即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

4鄭宗哲故意漏接？　前女壘球員解釋

5輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

9局最後反攻留下殘壘！　台灣首戰0比3不敵澳洲

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

「帶著李灝宇的不甘心迎接4戰」！　吳念庭感性喊話

吃肉圓挺台灣隊！彰化縣府直播經典賽　保險經理帶隊加油

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

【89猴湊一對】男違停路中比中指譙三字經　金髮女上車前眼抽筋瞪5秒

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

直播遭私生連環叩　aespa寧藝卓：別再打了！

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

【嚇死寶寶了】豬豬被鹿耳門煙火嚇到！被抱緊緊幫捂耳
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366