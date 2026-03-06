台澳戰曝露中華隊長久一弱點　日媒點日本若善用此優勢將是勝負關鍵

▲WBC中華隊以0比3輸給澳洲隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京組預賽今日迎來萬眾矚目的台日大戰，中華隊昨日在首戰以0比3遺憾負於澳洲後，今日將正面對決衛冕軍日本隊「侍Japan」，多家日媒在賽前搶先披露，日本隊今日將派出大聯盟巨星大谷翔平（道奇隊）擔任先發第1棒、DH，預計將與中華隊先發投手「美美」鄭浩均正面對決。然而也有日媒分析此外，前役中華隊打線遭澳洲左投封鎖的表現，似乎代表過去的「恐左症」仍未解，日本隊應該也能以此作為今日投手調度的參考關鍵。

中華隊昨首戰交手澳洲，澳洲祭出三名各投3局的左投接力，先是以141公里的軟投派威爾斯（Alex Wells）3局6K無安打封鎖；隨後速球左投奧拉克林（Jack O'Loughlin）接手3局僅被敲2安；最後由變速側投型左投肯尼迪（Jon Kennedy）關門，讓中華隊整場僅出現3支零星安打。

對此，日媒《日刊體育》就撰文指出，台澳戰清楚顯露出中華隊在面對各類型左投時，依舊存在難以克服的「恐左症」，並舉例 2024年12強決賽，雖然日本先發右投戶鄉翔征遭到中華隊狙擊，但隨後接手的左投隅田知一郎卻能送出單局多次三振且完全止血，這也顯示兩年過去，台灣隊的「恐左症」似乎並未改善。

因此該文分析，日本此役先發王牌山本由伸雖然是右投，但受到澳洲隊成功的啟發，日本隊後續的繼投策略將極大化左投優勢，預計擔任「第二先發」的人選將是左投宮城大彌，而牛棚內更集結了金丸夢斗、曾谷龍平以及隅田知一郎等強悍左投，日本隊如何善用左投將成為此役勝負關鍵。