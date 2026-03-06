WBC日本隊非完美！豪華打線潛藏的「守備、投手」隱憂

運動雲

▲▼大谷翔平、鈴木誠也。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大谷翔平、鈴木誠也。（圖／記者楊舒帆攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）正式開幕，日本隊被普遍認為是本屆奪冠熱門，由大谷翔平、鈴木誠也等多名大聯盟球星領銜的攻擊火力，被外界評為歷代最強等級，不過日本媒體也指出，在強大打線背後，仍存在守備配置與投手運用的潛在隱憂。

日本隊本屆陣容明顯偏向「攻擊最大化」的組成，整體打線破壞力甚至被認為具備超越2009年奪冠陣容的潛力，然而防守端仍有值得觀察之處，其中最大疑問集中在中外野守備位置。

日媒指出，鈴木誠也過去在日、美職棒合計僅有約13局中外野守備經驗，在國際賽高張力環境下，外野判斷與守備範圍可能成為影響勝負的關鍵因素。

此外，本屆日本投手陣容也與過去有所不同，由於缺少佐佐木朗希、千賀滉大等三振型投手，日本隊的投手策略更可能轉向依賴整體調度，而非單一王牌壓制；且年輕左投金丸夢斗能否在比賽中穩定壓制對手，被認為是本屆賽事的重要觀察焦點。

日媒進一步指出，日本隊在投手運用上可能會採取「多投手接力」的模式，由多名「第二先發型」投手分段完成比賽，以維持投球品質與比賽節奏，如何在進攻火力與防守穩定之間取得平衡，將考驗教練團的臨場調度能力。

除了投手與外野守備外，內野防守配置同樣備受關注，包括村上宗隆守一壘，以及對源田壯亮守備穩定性的依賴，都意味著日本隊在比賽後段可能需要透過守備調整與投手更替來降低失分風險。

整體而言，日本隊雖然擁有本屆賽事最具破壞力的打線，但在國際賽一戰定勝負的舞台上，守備細節與投手調度同樣可能左右戰局，如何在「強攻」與「穩守」之間取得平衡，將成為日本隊的重要課題。

