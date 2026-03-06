經典賽陳傑憲傷勢添變數　預賽能否換人？WBC規定曝光

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

世界棒球經典賽中華隊接連遭遇傷兵衝擊，從集訓到正賽已有多名主力因傷退出或受到影響，對整體戰力與調度帶來不小考驗。在龍恩（Jonathon Long）、內野手李灝宇開打前退賽後，隊長陳傑憲在首戰遭觸身球擊中手指出現骨裂，能否持續出賽仍有變數。根據賽會規定，若球員在預賽期間受傷，原則上必須等到下一輪賽事才能更換名單。

效力於芝加哥小熊的龍恩在大聯盟春訓熱身賽守備時發生碰撞，造成左手肘拉傷，最終決定退出本屆經典賽，由外野手宋晟睿遞補。龍恩原本被視為中華隊打線的重要長打火力來源，他的退賽也讓球隊在正賽開打前就少了一門重砲。至於旅美內野手李灝宇則是在官辦熱身賽打擊後出現身體不適，經檢查為左側腹斜肌輕微拉傷，在所屬球團底特律老虎的保護政策下未獲放行參賽，由內野手張政禹遞補進入名單。

而隊長陳傑憲則是在首戰對澳洲時受傷，他在6局上遭左投歐洛林（Jack O’Loughlin）的內角球擊中左手食指，初步診斷為遠端骨裂並退場治療。陳傑憲身為中華隊打線核心與精神領袖，他的傷勢也為球隊後續戰力增添不確定性。

根據WBC賽會規定，若選手在賽事開打後因傷或生病無法出賽，原則上需等到下一輪賽事才能更換名單，且投手只能由投手遞補、野手也只能由野手遞補。唯一例外情況是捕手位置，若捕手受傷導致名單內捕手少於兩人，則球隊可在下一場比賽前遞補新的捕手。

關鍵在於，只要受傷球員不是捕手，預賽期間原則上無法更換名單，必須等到晉級後才可補人，也就是預賽受傷需等到8強才能替換；若8強再出現傷兵，則需等到4強才能補人；若在準決賽後受傷，則將無法再更換名單。